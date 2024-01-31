Gecenin Köründe Erkek Kardeşinin Çekmesinden Bulduğu Şeyle Şok Olan Abla Güldürdü
Gecenin Köründe Erkek Kardeşinin Çekmesinden Bulduğu Şeyle Şok Olan Abla Güldürdü
Kardeşlerin gariplikleri malumunuz. Konu erkek kardeşler olunca işler daha da enteresan haller alıyor. Bir kullanıcı da gece vakti erkek kardeşinin çekmecesinde bulduğu şeyi paylaşarak hepimizi hazırlıksız yakaladı.
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Erkek kardeşler nasıl desek... Bazen biraz renkli karakterler olabiliyorlar.
Erkek kardeşinin çekmecesinde karşılaştığı sürprizi paylaşan abla ise tüm bunları kanıtlar nitelikte.
Diğer kullanıcıların de erkek kardeşlerinin garipliklerini anlatmasıyla gariplikler diyarına daldık!
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Fakat ablaların fa aşağı kalır yanı yok gibi. 😅
Bir tür kimyasal silah?
Bu sincaplık içgüdülerinin sebebi ne acaba?
Geçerli bir bahane gibi.
Kısacası erkek kardeşlere biz anlam veremedik dostlar!
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Ve cidden durum bu mu?
Kısacası durumun aydınlatılmasına ihtiyaç var.
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