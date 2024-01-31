Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Gecenin Köründe Erkek Kardeşinin Çekmesinden Bulduğu Şeyle Şok Olan Abla Güldürdü

Gecenin Köründe Erkek Kardeşinin Çekmesinden Bulduğu Şeyle Şok Olan Abla Güldürdü

Croft
Croft - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 21:45

Kardeşlerin gariplikleri malumunuz. Konu erkek kardeşler olunca işler daha da enteresan haller alıyor. Bir kullanıcı da gece vakti erkek kardeşinin çekmecesinde bulduğu şeyi paylaşarak hepimizi hazırlıksız yakaladı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda

Erkek kardeşler nasıl desek... Bazen biraz renkli karakterler olabiliyorlar.

Erkek kardeşler nasıl desek... Bazen biraz renkli karakterler olabiliyorlar.

Zaman zaman didiştiğimiz, yeri geldiğinde birlikte güldüğümüz erkek kardeşlerin özellikle ablaları ile aralarında farklı bir iletişim olduğu da gerçek.

Erkek kardeşinin çekmecesinde karşılaştığı sürprizi paylaşan abla ise tüm bunları kanıtlar nitelikte.

Erkek kardeşinin çekmecesinde karşılaştığı sürprizi paylaşan abla ise tüm bunları kanıtlar nitelikte.
twitter.com

Apansızca karşınıza çıkıveren dev bir dürüm yeterince enteresan değilse bunu bir de sabaha karşı, kardeşinizin çekmecesinde bulduğunuzu hayal edin. 😅

Diğer kullanıcıların de erkek kardeşlerinin garipliklerini anlatmasıyla gariplikler diyarına daldık!

Diğer kullanıcıların de erkek kardeşlerinin garipliklerini anlatmasıyla gariplikler diyarına daldık!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Fakat ablaların fa aşağı kalır yanı yok gibi. 😅

Fakat ablaların fa aşağı kalır yanı yok gibi. 😅
twitter.com

Bir tür kimyasal silah?

Bir tür kimyasal silah?
twitter.com

Bu sincaplık içgüdülerinin sebebi ne acaba?

Bu sincaplık içgüdülerinin sebebi ne acaba?
twitter.com

Geçerli bir bahane gibi.

Geçerli bir bahane gibi.
twitter.com

Kısacası erkek kardeşlere biz anlam veremedik dostlar!

Kısacası erkek kardeşlere biz anlam veremedik dostlar!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ve cidden durum bu mu?

Ve cidden durum bu mu?
twitter.com

Kısacası durumun aydınlatılmasına ihtiyaç var.

Kısacası durumun aydınlatılmasına ihtiyaç var.
twitter.com

Buyurun yorumlara!

Buyurun yorumlara!
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?