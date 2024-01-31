Şafak Operasyonu Misali Çiftlikten Stratejik Bir Şekilde Kaçan At Zekasıyla Herkesi Yerlere Yatırdı
Şafak Operasyonu Misali Çiftlikten Stratejik Bir Şekilde Kaçan At Zekasıyla Herkesi Yerlere Yatırdı
Gece vakti çiftlikten yuvarlanarak kaçan bir atın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Zekasına hayran bırakan güzel at, diğer bir yandan pek çok insanın esprisinin de mezesi haline geldi. 😂
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Gecenin bir vakti adeta şafak operasyonu düzenlermişçesine yaptığı akrobatik hareketleriyle çiftlikten kaçan atın görüntüleri viral oldu.
Zekasına övgüler dizilirken, "şunun kadar olamadık" esprileri de beraberinde geldi. 😂
Haliyle yorumlar bildiğiniz gibi. 😂
Hilal yeleli bizim çocuklar!
Sadece BTS hayranları bu benzetmeyi anladı. 😂
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Minik bebesi olanlar dikkat etsin!
😂
Yapmayın öyle şeyler...
Gerçek hayatta satranç. 😂
😂
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Keşke yakalanan sadece sen olsan...
Sen yetkili birine benziyorsun at kardeş.
O mecburiyetten.
At olarak mı?
Bütün sırrı bozdun ya.
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Bazılarımız başaramamış gördüğünüz gibi. 😂
Sürdürülebilen bir başarısızlık söz konusu. 😂
Tamamen tercih meselesi.
Aynen öyle.
Kendine inanmaktan vazgeçme!!
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