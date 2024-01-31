Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Şafak Operasyonu Misali Çiftlikten Stratejik Bir Şekilde Kaçan At Zekasıyla Herkesi Yerlere Yatırdı

Şafak Operasyonu Misali Çiftlikten Stratejik Bir Şekilde Kaçan At Zekasıyla Herkesi Yerlere Yatırdı

GNS
GNS - Onedio Editörü
31.01.2024 - 19:16

Gece vakti çiftlikten yuvarlanarak kaçan bir atın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Zekasına hayran bırakan güzel at, diğer bir yandan pek çok insanın esprisinin de mezesi haline geldi. 😂

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gecenin bir vakti adeta şafak operasyonu düzenlermişçesine yaptığı akrobatik hareketleriyle çiftlikten kaçan atın görüntüleri viral oldu.

Gecenin bir vakti adeta şafak operasyonu düzenlermişçesine yaptığı akrobatik hareketleriyle çiftlikten kaçan atın görüntüleri viral oldu.

Atların sırtını kaşımak için yerde yuvarlandıklarını elbette biliyoruz. Belki de amacı bu değildi ama hiçbir yere değmeden kaçış operasyonu gibi hareketler yapıyor olması komik bulundu.

Zekasına övgüler dizilirken, "şunun kadar olamadık" esprileri de beraberinde geldi. 😂

Haliyle yorumlar bildiğiniz gibi. 😂

Haliyle yorumlar bildiğiniz gibi. 😂
twitter.com

Hilal yeleli bizim çocuklar!

Hilal yeleli bizim çocuklar!
twitter.com

Sadece BTS hayranları bu benzetmeyi anladı. 😂

Sadece BTS hayranları bu benzetmeyi anladı. 😂
twitter.com

Jungkook askerde böyle yuvarlanıyor mudur acaba?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Minik bebesi olanlar dikkat etsin!

Minik bebesi olanlar dikkat etsin!
twitter.com

😂

😂
twitter.com

Yapmayın öyle şeyler...

Yapmayın öyle şeyler...
twitter.com

Gerçek hayatta satranç. 😂

Gerçek hayatta satranç. 😂
twitter.com

😂

😂
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Keşke yakalanan sadece sen olsan...

Keşke yakalanan sadece sen olsan...
twitter.com

Sen yetkili birine benziyorsun at kardeş.

Sen yetkili birine benziyorsun at kardeş.
twitter.com

O mecburiyetten.

O mecburiyetten.
twitter.com

At olarak mı?

At olarak mı?
twitter.com

Bütün sırrı bozdun ya.

Bütün sırrı bozdun ya.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bazılarımız başaramamış gördüğünüz gibi. 😂

Bazılarımız başaramamış gördüğünüz gibi. 😂
twitter.com

Sürdürülebilen bir başarısızlık söz konusu. 😂

Sürdürülebilen bir başarısızlık söz konusu. 😂
twitter.com

Tamamen tercih meselesi.

Tamamen tercih meselesi.
twitter.com

Aynen öyle.

Aynen öyle.
twitter.com

Kendine inanmaktan vazgeçme!!

Kendine inanmaktan vazgeçme!!
twitter.com

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?