Sokakta Başıboş Gezen Maymunla Karşılaştıkları Senaryoda Neler Yapacaklarını Anlatarak Güldüren Kişiler
Sokakta Başıboş Gezen Maymunla Karşılaştıkları Senaryoda Neler Yapacaklarını Anlatarak Güldüren Kişiler
Kaynak: https://twitter.com/BBCNews/status/17...
Twitter'da BBC'nin 'Maymunla karşılaşılsa ne yapılmalı?' paylaşımına birbirinden komik cevaplar geldi. İçerikten ziyade cümleye odaklanan sosyal medya kullanıcıları güldüren yorumlarda bulundu. Bizler de sizin için derledik.👇
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"BBC News" "Kaçak bir maymunla karşılaşsanız ne yapmanız gerekir?" başlıklı bir Twitter paylaşımı yaptı.
Tabii içerikten ziyade cümle dikkat çekti ve Twitter'da birbirinden komik cevaplar geldi.
"Yorulmuşsundur gel enerji depola.😂"
Ben bu videoyu nasıl ilk defa gördüm? 😱
😂 😂 😂
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"Tüm tweet'lerimi beğenmesi için telefonu nasıl kullanacağını gösterirdim."
"Kişisel asistanım olarak işe alırdım."
"Ona balık tutmayı öğretin ve bir şapka verin."
"Ona Dexter adını verip anahtarlarımı çalmasına izin verebiliriz."
"Yolculuğa çıkardım."
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"Arkadaşım Stu'nun düğününe katılmak için Bangkok'a giderdim."
"Ona katılır ve tüm sorumluluklarımı arkamda bırakırdım"
Siz en çok hangi paylaşıma güldünüz? Yorumlarda buluşalım...
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