Geçen Seneki Yazlık Kıyafetlerinin İçine Sığamayanlardan Kahkaha Attıran Betimlemeler

Yaz aylarının bir türlü gelmek bilmemesi, aldığımız kiloları vermemiz için bir fırsat olabilir mi? Görünüşe göre kış ayları birçoğumuz için pek de iyi geçmemiş, birkaç beden büyümüşüz. Sosyal medya kullanıcıları, geçen seneki yazlık kıyafetlerini girince ortaya nasıl bir görüntü çıktığını betimleyince, ortaya kahkaha attıran kareler çıktı!