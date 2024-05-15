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Geçen Seneki Yazlık Kıyafetlerinin İçine Sığamayanlardan Kahkaha Attıran Betimlemeler

Geçen Seneki Yazlık Kıyafetlerinin İçine Sığamayanlardan Kahkaha Attıran Betimlemeler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.05.2024 - 17:13

Yaz aylarının bir türlü gelmek bilmemesi, aldığımız kiloları vermemiz için bir fırsat olabilir mi? Görünüşe göre kış ayları birçoğumuz için pek de iyi geçmemiş, birkaç beden büyümüşüz. Sosyal medya kullanıcıları, geçen seneki yazlık kıyafetlerini girince ortaya nasıl bir görüntü çıktığını betimleyince, ortaya kahkaha attıran kareler çıktı!

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Yaz aylarına yaklaştığımız şu günlerde birçoğumuzun durumu aşağı yukarı bu şekilde değil mi?

Yaz aylarına yaklaştığımız şu günlerde birçoğumuzun durumu aşağı yukarı bu şekilde değil mi?

Sosyal medya kullanıcılarının birçoğuna göre bu sorunun cevabı evet. Peki kilo aldığınızı ne fark ettiniz?

Bu soruya gelen birbirinden komik cevapları derlemiştik;

Bu kez de bir kullanıcı geçen sene giydiği yazlık kıyafetlerinin bu sene üzerinde nasıl durduğunu paylaştı. Ardından diğer sosyal medya kullanıcılarının yaptıkları betimlemelere ise kahkaha atmamak elimizde değil!

Bu kez de bir kullanıcı geçen sene giydiği yazlık kıyafetlerinin bu sene üzerinde nasıl durduğunu paylaştı. Ardından diğer sosyal medya kullanıcılarının yaptıkları betimlemelere ise kahkaha atmamak elimizde değil!

Size de tanıdık gelmiş olabilir mi?

Size de tanıdık gelmiş olabilir mi?
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Hele de desenleri kıyafetler...

Hele de desenleri kıyafetler...
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Büyük bir çaba sarf etmemiz gerek!

Büyük bir çaba sarf etmemiz gerek!
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Durum bu kadar vahim anlayacağınız.

Durum bu kadar vahim anlayacağınız.
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Tam olarak şöyle bir durum.

Tam olarak şöyle bir durum.
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Başka açıklaması olamaz canım bunun.

Başka açıklaması olamaz canım bunun.
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Herkes aynı durumda değil mi? Lütfen kandırmayın bizleri...

Herkes aynı durumda değil mi? Lütfen kandırmayın bizleri...
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Neyse ki sadece beğenmeyenler de varmış.

Neyse ki sadece beğenmeyenler de varmış.
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Yine de şöyle bir göbekle gelsek ne yapabilirsiniz ki?

Yine de şöyle bir göbekle gelsek ne yapabilirsiniz ki?
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