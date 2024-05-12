Kaos Dolu Eurovision'da Bile Goygoy Yapmanın Bir Yolunu Bulan Mizahşörler
Kaos Dolu Eurovision'da Bile Goygoy Yapmanın Bir Yolunu Bulan Mizahşörler
Her sene düzenlenen Eurovision yarışmasına bu sene İsrafil Filistin olayları damgasını vurdu. İsrail'in finale kalmasına tepki yağarken yarışma boyunca tatsız olaylar yaşandı. Neyse ki Eurovision'un bu kaoslu ortamına rağmen goygoy yapabilen mizahşörler de vardı!
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Eurovision 2024 kaos dolu anlarıyla geride kaldı.
Öncelikle Eurovision'un kazanan ismi Nemo'nun ödülü kırmasından bahsedelim biraz.
Nemo'nun Non Binary sanatçı olması ise bazı soruları beraberinde getirdi.
Pek tabii cevapları da. 😂
Can Bonomo nasıl birinci olamadı?
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"Düşünmeden gönderin alsın gelsin birinciliği."
Eurovision şu sloganı artık değiştirsen mi?
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Ee, çok sık gelir misin buralara?
"Eurovisionun fenerbahçesi" :(
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Maalesef, biraz da gerçekler.
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"Eurovision'da neler oldu bana bir özetleyin" diyorsanız, bu video da size gelsin.
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