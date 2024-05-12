Kaos Dolu Eurovision'da Bile Goygoy Yapmanın Bir Yolunu Bulan Mizahşörler

Bu sene İsveç'te düzenlenen Eurovision yarışmasında İsviçre'nin temsilcisi Nemo birinci oldu. Yarışmaya İsrail'in katılması, finale kalması ise yoğun protestolara sebep oldu.

Ne yaşanırsa yaşansın, Eurovision'da bile goygoy yapabilen mizahşörler de vardı.