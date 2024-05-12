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Goygoy
Kaos Dolu Eurovision'da Bile Goygoy Yapmanın Bir Yolunu Bulan Mizahşörler

Kaos Dolu Eurovision'da Bile Goygoy Yapmanın Bir Yolunu Bulan Mizahşörler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.05.2024 - 13:53

Her sene düzenlenen Eurovision yarışmasına bu sene İsrafil Filistin olayları damgasını vurdu. İsrail'in finale kalmasına tepki yağarken yarışma boyunca tatsız olaylar yaşandı. Neyse ki Eurovision'un bu kaoslu ortamına rağmen goygoy yapabilen mizahşörler de vardı!

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Eurovision 2024 kaos dolu anlarıyla geride kaldı.

Eurovision 2024 kaos dolu anlarıyla geride kaldı.

Bu sene İsveç'te düzenlenen Eurovision yarışmasında İsviçre'nin temsilcisi Nemo birinci oldu. Yarışmaya İsrail'in katılması, finale kalması ise yoğun protestolara sebep oldu. 

Ne yaşanırsa yaşansın, Eurovision'da bile goygoy yapabilen mizahşörler de vardı.

Öncelikle Eurovision'un kazanan ismi Nemo'nun ödülü kırmasından bahsedelim biraz.

Öncelikle Eurovision'un kazanan ismi Nemo'nun ödülü kırmasından bahsedelim biraz.
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Nemo'nun Non Binary sanatçı olması ise bazı soruları beraberinde getirdi.

Nemo'nun Non Binary sanatçı olması ise bazı soruları beraberinde getirdi.
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Pek tabii cevapları da. 😂

Pek tabii cevapları da. 😂
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Can Bonomo nasıl birinci olamadı?

Can Bonomo nasıl birinci olamadı?
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Pardon, o başkasıydı...

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"Düşünmeden gönderin alsın gelsin birinciliği."

Eurovision şu sloganı artık değiştirsen mi?

Eurovision şu sloganı artık değiştirsen mi?
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Ee, çok sık gelir misin buralara?

Ee, çok sık gelir misin buralara?
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"Eurovisionun fenerbahçesi" :(

"Eurovisionun fenerbahçesi" :(
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Maalesef, biraz da gerçekler.

Maalesef, biraz da gerçekler.
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"Eurovision'da neler oldu bana bir özetleyin" diyorsanız, bu video da size gelsin.

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