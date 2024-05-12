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Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler

Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.05.2024 - 09:01

Yaratıcılık bizim işimiz. Hele de işin içine sosyal medya girdi mi tamam. Gelin bu hafta yurdum insanından kahkaha attıran yaratıcılık örneklerine bir göz atalım!

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Görüyorsunuz, ülkemizin esnafı oldukça yaratıcı. Bir de sinefil.

Görüyorsunuz, ülkemizin esnafı oldukça yaratıcı. Bir de sinefil.
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Sen bu benzetmeyi, nereden, nasıl yaptın kardeşim?

Sen bu benzetmeyi, nereden, nasıl yaptın kardeşim?
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Allah kurtarsın.

Allah kurtarsın.
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Yaratıcılık denilince tabii ki Mimar Selim Bey.

Yaratıcılık denilince tabii ki Mimar Selim Bey.
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Program biteli yıllar olsa da Selim Bey'in etkileri öyle kolay silinmiyor.

Program biteli yıllar olsa da Selim Bey'in etkileri öyle kolay silinmiyor.
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Yalnız yaratıcı memelerimizi öyle hemen kaptırmayız. Enişte biraz daha çalışsın.

Yalnız yaratıcı memelerimizi öyle hemen kaptırmayız. Enişte biraz daha çalışsın.
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Yaratıcılığımızı tişörtlere taşımak da fena olmuyormuş. Yeniden mi başlasak?

Yaratıcılığımızı tişörtlere taşımak da fena olmuyormuş. Yeniden mi başlasak?
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Onedio testi uyduranlardan ise birbirinden değişik öneriler geldi.

Onedio testi uyduranlardan ise birbirinden değişik öneriler geldi.

Bu denenir sanki?

Bu denenir sanki?

Met Gala'nın beğenilmeyen ünlüleri de en çok bizim dilimize düştü herhalde.

Met Gala'nın beğenilmeyen ünlüleri de en çok bizim dilimize düştü herhalde.
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Yine de emeği takdir etmek lazım.

Yine de emeği takdir etmek lazım.
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Başkanım??

Başkanım??
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Yaratıcı sunumlar köşemizde bugün.

Yaratıcı sunumlar köşemizde bugün.
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Ruhi Çenet'in YouTube kanalını 3. kez çaldırması da goygoy malzemesi oldu maalesef.

Ruhi Çenet'in YouTube kanalını 3. kez çaldırması da goygoy malzemesi oldu maalesef.
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Bazen yaptığımız uyarılarda yaratıcılık konuşturmak gerek.

Bazen yaptığımız uyarılarda yaratıcılık konuşturmak gerek.
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Haftaya görüşürüz...

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