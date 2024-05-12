Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler
Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler
Yaratıcılık bizim işimiz. Hele de işin içine sosyal medya girdi mi tamam. Gelin bu hafta yurdum insanından kahkaha attıran yaratıcılık örneklerine bir göz atalım!
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Görüyorsunuz, ülkemizin esnafı oldukça yaratıcı. Bir de sinefil.
Sen bu benzetmeyi, nereden, nasıl yaptın kardeşim?
Allah kurtarsın.
Yaratıcılık denilince tabii ki Mimar Selim Bey.
Program biteli yıllar olsa da Selim Bey'in etkileri öyle kolay silinmiyor.
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Yalnız yaratıcı memelerimizi öyle hemen kaptırmayız. Enişte biraz daha çalışsın.
Yaratıcılığımızı tişörtlere taşımak da fena olmuyormuş. Yeniden mi başlasak?
Onedio testi uyduranlardan ise birbirinden değişik öneriler geldi.
Bu denenir sanki?
Met Gala'nın beğenilmeyen ünlüleri de en çok bizim dilimize düştü herhalde.
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Yine de emeği takdir etmek lazım.
Başkanım??
Yaratıcı sunumlar köşemizde bugün.
Ruhi Çenet'in YouTube kanalını 3. kez çaldırması da goygoy malzemesi oldu maalesef.
Bazen yaptığımız uyarılarda yaratıcılık konuşturmak gerek.
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