Habil ile Kabil Gibi Olan Kardeşler İki Miniğin Masumiyet Akan Videosuna Denk Gelince Olanlar Oldu
Habil ile Kabil Gibi Olan Kardeşler İki Miniğin Masumiyet Akan Videosuna Denk Gelince Olanlar Oldu
'Kardeşlik mevzusu bir hayli garip. İsterse böbreğini verirsin ama bir parça çikolata vermek zor geliyor.' Bu tarz cümlelere sıkça denk gelmişsinizdir. Birazdan izleyeceğiniz videodaki iki küçük kardeşin masum hallerine kardeşleriyle pek de iyi anlaşamayanlardan yorumlar geldi.
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Kardeşliğin kolay ve güzel olduğunu düşenenler muhtemelen kardeşi olmayan insanlardır. Zira özellikle bazı dönemlerde kardeşlerle anlaşmak tamamen yabancı bir insanla anlaşmaktan çok daha zor bir hal alıyor.
Sosyal medyada "kardeş olmak" başlığıyla paylaşılan bu masum video, herkesin kalbini eritti;
Fakat gelin görün ki kardeşlerleriyle anlaşamayan kişilerin edeceği bir çift lafı vardı!
Abisiyle böyle olmayan var mıydı gerçekten?
Ya da ablasıyla?
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Çikolataların her zaman böyle tatlı tatlı paylaşıldığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz.
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Nispeten yapan kardeşler.
Nispeten yapan abiler/ablalar...
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Maşallah. Kardeş sevgisi kaynıyor ortalık:))