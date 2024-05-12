Habil ile Kabil Gibi Olan Kardeşler İki Miniğin Masumiyet Akan Videosuna Denk Gelince Olanlar Oldu

'Kardeşlik mevzusu bir hayli garip. İsterse böbreğini verirsin ama bir parça çikolata vermek zor geliyor.' Bu tarz cümlelere sıkça denk gelmişsinizdir. Birazdan izleyeceğiniz videodaki iki küçük kardeşin masum hallerine kardeşleriyle pek de iyi anlaşamayanlardan yorumlar geldi.