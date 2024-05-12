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Habil ile Kabil Gibi Olan Kardeşler İki Miniğin Masumiyet Akan Videosuna Denk Gelince Olanlar Oldu

Habil ile Kabil Gibi Olan Kardeşler İki Miniğin Masumiyet Akan Videosuna Denk Gelince Olanlar Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.05.2024 - 15:57

'Kardeşlik mevzusu bir hayli garip. İsterse böbreğini verirsin ama bir parça çikolata vermek zor geliyor.' Bu tarz cümlelere sıkça denk gelmişsinizdir. Birazdan izleyeceğiniz videodaki iki küçük kardeşin masum hallerine kardeşleriyle pek de iyi anlaşamayanlardan yorumlar geldi.

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Kardeşliğin kolay ve güzel olduğunu düşenenler muhtemelen kardeşi olmayan insanlardır. Zira özellikle bazı dönemlerde kardeşlerle anlaşmak tamamen yabancı bir insanla anlaşmaktan çok daha zor bir hal alıyor.

Kardeşliğin kolay ve güzel olduğunu düşenenler muhtemelen kardeşi olmayan insanlardır. Zira özellikle bazı dönemlerde kardeşlerle anlaşmak tamamen yabancı bir insanla anlaşmaktan çok daha zor bir hal alıyor.

Hele de yaşlarınız yakınsa veya karakterleriniz birbirinin tam zıttıysa sormayın. Kardeşlik sizi vezir de eder rezil de.

Sosyal medyada "kardeş olmak" başlığıyla paylaşılan bu masum video, herkesin kalbini eritti;

Fakat gelin görün ki kardeşlerleriyle anlaşamayan kişilerin edeceği bir çift lafı vardı!

Fakat gelin görün ki kardeşlerleriyle anlaşamayan kişilerin edeceği bir çift lafı vardı!
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Abisiyle böyle olmayan var mıydı gerçekten?

Abisiyle böyle olmayan var mıydı gerçekten?
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Ya da ablasıyla?

Ya da ablasıyla?
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Çikolataların her zaman böyle tatlı tatlı paylaşıldığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Çikolataların her zaman böyle tatlı tatlı paylaşıldığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz.
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Nispeten yapan kardeşler.

Nispeten yapan kardeşler.
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Nispeten yapan abiler/ablalar...

Nispeten yapan abiler/ablalar...
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ozzymandias

Maşallah. Kardeş sevgisi kaynıyor ortalık:))