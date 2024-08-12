Gazeteci İsmail Arı Açıkladı: Kızılay Deprem Zamanında Menzil Şirketinden Milyonlarca Liralık Alım Yapmış
Gazeteci İsmail Arı Açıkladı: Kızılay Deprem Zamanında Menzil Şirketinden Milyonlarca Liralık Alım Yapmış
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Kızılay, en az 50 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremi sırasında parayla çadır satmasıyla büyük eleştiri almıştı.
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Mevcut Kızılay Başkanı olaydan aylar sonra görevinden istifa etmiş ve Kızılay’ın yeni başkanı Fatma Meriç Yılmaz olmuştu.
Gazeteci İsmail Arı, bugün Kızılay ile Menzil tarikatı arasındaki yüksek fiyatlı bir alımdan bahsetti.
Fatih Altaylı’nın programına konuk olan Arı, Kızılay’ın deprem zamanında Menzil tarikatına para aktarmak için ihalesi alım yaptığını söyledi.
İşte İsmail Arı’nın açıklaması
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