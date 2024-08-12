Gazeteci İsmail Arı Açıkladı: Kızılay Deprem Zamanında Menzil Şirketinden Milyonlarca Liralık Alım Yapmış

Gazeteci İsmail Arı, YouTube üzerinden yayın yapan Fatih Altaylı’nın programında deprem zamanı Kızılay’ın yaptığı bir alımı açıkladı. İddiaya göre Kızılay, 6 Şubat depremi sırasında ihalesiz olarak Menzil tarikatının şirketi Nakış Gıda’dan milyonlarca liralık alım yapmış.