Çadır Satan Kızılay'da Yeni Skandal İddiası: “Yardım Kutularındaki Paralar Kayboldu, Kızılay Zarar Etti”
Çadır Satan Kızılay'da Yeni Skandal İddiası: “Yardım Kutularındaki Paralar Kayboldu, Kızılay Zarar Etti”
Kaynak: https://www.birgun.net/haber/kizilay-...
BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; 2018 yılında alınan kararla Kızılay bünyesinde kurulan şirketlerin birçoğu kurulduğu günden beri kâr değil zarar ediyor. Ayrıca Kızılay’ın yardım kumbaralarındaki paraların kaybolduğu ve zarar ettiği halde şirketlerin yönetim kurulu üye sayılarının artırıldığı anlaşıldı. Genç Kızılay yöneticisi Aktaş’a da kurum kasasından 4 bin avro verildiği ortaya çıktı. İşte detaylar…
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6 Şubat depremi sonrasında dönemin başkanı Kerem Kınık’ın kararıyla çadır satma skandalına imza atan Kızılay’da yeni bir skandal daha ortaya çıktı.
BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Kızılay Denetim Kurulu’nun 2021’in Haziran ayına ait evrak ve kararlarında yer alan bilgilere göre, Kızılay’ın yardım toplamak için birçok noktaya yerleştirdiği kumbaralardaki paraların takibi yapılmadı. Hatta binlerce lira paranın “kaybolduğu” belirlendi.
Ayrıca Genç Kızılay yöneticisine kurum kasasından para verildi ve tüm itirazlara rağmen kurulan şirketlerin de zarar ettiği vurgulandı.
Denetim Kurulu evraklarında yer alan çarpıcı bilgiler şu şekilde:
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