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Gazeteci Fatih Portakal’dan Emekli Maaşları Hakkında Sürpriz İddia: “Emekli Maaşları Mart Ayında Değişebilir”

Gazeteci Fatih Portakal’dan Emekli Maaşları Hakkında Sürpriz İddia: “Emekli Maaşları Mart Ayında Değişebilir”

Emekli Zammı Emekli Maaşı fatih portakal
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.01.2024 - 21:06

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV’deki ana haberde yaptığı yorumda; en düşüğü 10.000 TL olan emekli maaşları hakkında “Emekliler mutsuz. Emeklilere ekstra bir düzenlemenin Mart ayında olabileceğini düşünüyorum” iddiasında bulundu. 

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Geçtiğimiz günlerde emeklilere yapılan yüzde 5’lik ek zam sonrasında en düşük emekli maaşı 10.000 TL’ye çıkarıldı.

Geçtiğimiz günlerde emeklilere yapılan yüzde 5’lik ek zam sonrasında en düşük emekli maaşı 10.000 TL’ye çıkarıldı.

Sözcü TV’deki yayınında emeklilerin mutsuz olduğunu söyleyen Fatih Portakal, Mart ayında yeni bir düzenleme yapılabileceğini iddia etti.

Sözcü TV’deki yayınında emeklilerin mutsuz olduğunu söyleyen Fatih Portakal, Mart ayında yeni bir düzenleme yapılabileceğini iddia etti.

Fatih Portakal emekliler ile ilgili şunları söyledi:

Fatih Portakal emekliler ile ilgili şunları söyledi:

'Emekli mutsuz. Ben size söyleyeyim mi? Emekliler mutsuz. Ben bu emeklilere ekstra bir düzenlemenin Mart ayında olabileceğini düşünüyorum. Yazın bir tarafa.”

İşte Fatih Portakal’ın açıklamaları:

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