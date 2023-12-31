Gazeteci Atilla Türker, Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Öncesi Suudi Arabistan'da Yaşananları Anlattı

Usta gazeteci Atilla Türker, Suudi Arabistan’da iptal olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde yaşananları Ajansspor’a anlattı.

Suudi Arabistan yetkilileri ile yapılan toplantıların detaylarından bahseden Atilla Türker, Suudi yetkililerin toplantıda “Ben buraya Suudi Kralını temsilen geliyorum. Bütün herkes bize riayet edecek” dediğini söyledi.