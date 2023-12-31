Gazeteci Atilla Türker, Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Öncesi Suudi Arabistan'da Yaşananları Anlattı
Gazeteci Atilla Türker, Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Öncesi Suudi Arabistan'da Yaşananları Anlattı
Usta gazeteci Atilla Türker, Suudi Arabistan’da iptal olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde yaşananları Ajansspor’a anlattı.
Suudi Arabistan yetkilileri ile yapılan toplantıların detaylarından bahseden Atilla Türker, Suudi yetkililerin toplantıda “Ben buraya Suudi Kralını temsilen geliyorum. Bütün herkes bize riayet edecek” dediğini söyledi.
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Suudi Arabistan’da iptal edilen Süper Kupa karşılaşmasının tüm dünyada yankıları devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaraylı yetkililer, Atatürk tişörtlerine ve pankartlara izin verilmemesi nedeniyle sahaya çıkmayı reddederek Türkiye’ye geri döndü.
Kafile ile birlikte Suudi Arabistan’da olan usta gazeteci Atilla Türker, Riyad’da yaşananların detaylarını Ajansspor’a anlattı. İşte Atilla Türker’in anlattığı detaylardan bazıları:
“Maç toplantısı maçtan bir gün önce perşembe günü akşam statta yapıldı. Burada en can alıcı olaylardan birisi şu: Suudi Spor Bakan Yardımcısı toplantıya geliyor. Ki onları temsilen 190 kişi var. Biz oraya Türk heyeti olarak 19-20 kişi gittik. Sözlerinde can alıcı kısmı söylüyorum 'Ben buraya Suudi Kralını temsilen geliyorum. Bütün herkes bize riayet edecek' dedi.”
İşte Atilla Türker'in o açıklamaları
“Ertesi gün tekrar toplantı yapılıyor ana hatların belirlenmesi amacıyla. Tabii burada herkesin, tüm Türkiye'nin, tüm dünyanın vakıf olduğu gibi kriz çıkıyor. Nedir bu? Atatürk tişörtleri. Maçtan önce ısınma durumunda dünyanın her yerinde böyledir. "Dünyanın her yerinde ısınmada giyiliyor. Deniyor ki bizim kafileye 'O tişörtlerle sahaya çıkılırsa polisler müdahale edecek. Eğer siz bizim polisimize müdahale ederseniz tutuklanacaksınız. Atatürk tişörtüyle kesinlikle sahaya çıkılmayacak’.”
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“Fenerbahçe ve Galatasaray, maça aynı pankartla biri Türkçe diğeri İngilizce çıkma kararı alıyor. Pankartın üzerinde 'Yurtta sulh cihanda sulh' yazan biri Fenerbahçe cephesinin İngilizce biri Galatasaray cephesinin Türkçe. Soyunma odalarına kadar polisler geliyorlar pankartları alıp çıkartmaya çalışıyorlar. Kısa süreli arbede itiş kakış yaşanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaraylı görevliler bu pankartlar bizim deyip geri alıyor.”
“Suudi yetkililer diyor ki, bizim de marşımız çalınacak. Suudi Arabistan marşı 5 dakika. Önce İstiklal Marşı'mız çalınacak ikinci olarak onların marşının çalınması istendi 5 dakika. Orada şöyle bir mutabakata varılıyor. Onların marşının 40 saniyeliğine demo olması üzerine anlaşılıyor.”
“Fakat her geçen dakika Suudi yetkilier Ulu Önder Atatürk tişörtü ile sahaya futbolcuların çıkmaması konusunda baskı yapıyor. Atatürk tişortleri ile ısınmaya çıkmalarını kabul etmiyorlar.”
“Sonrasında pankart ve tişörtte uzlaşma sağlanamayınca toplantı için otele gelindi. Toplantı benim de kaldığım otelin 4. katında gerçekleştirildi. Kulüp başkanları, Sayın Spor Bakanı, TFF Kurmay Heyeti oradaydı. Orada gerek Sayın Ali Koç gerek Sayın Dursun Özbek orada olması gerektiği gibi en ufak tavizi dahi vermiyor.”
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