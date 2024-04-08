Gayrimenkul Uzmanı ve Tasarruf Koçu Mert Başaran İsyan Etti: Ev Alana Vatandaşlık Verilmesine Karşı Çıktı
Gayrimenkul Uzmanı ve Tasarruf Koçu Mert Başaran İsyan Etti: Ev Alana Vatandaşlık Verilmesine Karşı Çıktı
Konut fiyatlarındaki yükselişte enflasyonda kadar etkisi olan vatandaşlık için gayrimenkul alımları, yani yabancıların Türkiye'den ev alarak vatandaş olması tasarruf koçu ve gayrimenkul uzmanı Mert Başaran'ı isyan ettirdi.
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TÜrkiye'de konut fiyatlarındaki artışın ana etkeni enflasyon ve kur bazlı maliyetler olurken, yabancıların vatandaşlık almak için gayrimenkul edinimi de özellikle büyükşehirlerde fiyatları yükseltmişti.
Gayrimenkul uzmanı ve tasarruf koçu Mert Başaran, bu duruma, "Dünyada ev aldı diye vatandaşlık veren gelişmiş bir ülke yoktur!" sözleriyle isyan etti.
"Bu saçma ve hatalı sistem değişmeli" değişmeli diyerek paylaşımına devam eden Başaran, sözlerine, "3 yıl evi tuttun diye tüm sülalesi neden omur boyu vatandaş! Sattığında vatandaşlık iptal olmalı! Ama ülkede bambaşka konuları konuşmaktan bu konuda gündeme gelmiyor" diyerek devam etti.
Yorumlarda da yabancıların yükselen fiyatlarla kar etmesi de konuşulurken,
Alınan hizmetler de kimilerini mutsuz ediyordu.
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Yurt dışı yatırımlar da tartışılırken,
Başka ülkelerdeki uygulamalar da örnek gösterildi.
Yerel seçim sonuçları da yorumlara malzeme olurken,
Kar etmeleri de ayrı bir konuydu.
Siz ne dersiniz?
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Ev alana vatandaşlık verilmesi doğru bir uygulama mı?
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