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Gariban Adrenalininden Değişmeyen Abi Mizahına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Gariban Adrenalininden Değişmeyen Abi Mizahına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.12.2024 - 18:06

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Pazartesi günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı açtığımız bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Tövbe tövbe

Tövbe tövbe
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Onu sorma işte.

Onu sorma işte.
twitter.com

Ayaz mayaz bir yere kadar.

Ayaz mayaz bir yere kadar.
twitter.com
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Notlar kısmı çok enteresan.

Notlar kısmı çok enteresan.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu zamanı bekliyorduk.

Bu zamanı bekliyorduk.
twitter.com

Sigaraya parası var ama.

Sigaraya parası var ama.
twitter.com

Tindar nesil geliyor.

Tindar nesil geliyor.
twitter.com
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Hiç sekmez!

Hiç sekmez!
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 🚀

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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