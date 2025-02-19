Galatasaray - Fenerbahçe Derbisini Slavko Vincic Yönetecek İddiası!
Galatasaray - Fenerbahçe Derbisini Slavko Vincic Yönetecek İddiası!
Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiye yabancı hakem atanacağı iddiaları güçleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, mücadeleyi yönetmesi için Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic ile anlaştığı öne sürüldü. Eğer iddialar doğrulanırsa, tarihte ilk kez bir derbiyi yabancı hakem yönetecek.
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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesinde hakem konusu gündemdeki yerini koruyor.
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Sabah’ın haberine göre, TFF’nin dünyaca ünlü Sloven hakem Slavko Vincic ile temasa geçtiği ve taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı öne sürüldü.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulunacak
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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