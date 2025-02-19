Galatasaray - Fenerbahçe Derbisini Slavko Vincic Yönetecek İddiası!

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiye yabancı hakem atanacağı iddiaları güçleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, mücadeleyi yönetmesi için Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic ile anlaştığı öne sürüldü. Eğer iddialar doğrulanırsa, tarihte ilk kez bir derbiyi yabancı hakem yönetecek.