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Galatasaray - Fenerbahçe Derbisini Slavko Vincic Yönetecek İddiası!

Galatasaray - Fenerbahçe Derbisini Slavko Vincic Yönetecek İddiası!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.02.2025 - 09:30

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiye yabancı hakem atanacağı iddiaları güçleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, mücadeleyi yönetmesi için Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic ile anlaştığı öne sürüldü. Eğer iddialar doğrulanırsa, tarihte ilk kez bir derbiyi yabancı hakem yönetecek.

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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesinde hakem konusu gündemdeki yerini koruyor.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesinde hakem konusu gündemdeki yerini koruyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan TFF yönetim kurulu toplantısında, derbinin yabancı hakem tarafından yönetilmesi konusunda fikir birliğine varıldığı ve bu doğrultuda Merkez Hakem Kurulu'ndan gerekli çalışmaların yapılmasının istendiği belirtilmişti.

Sabah’ın haberine göre, TFF’nin dünyaca ünlü Sloven hakem Slavko Vincic ile temasa geçtiği ve taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı öne sürüldü.

Sabah’ın haberine göre, TFF’nin dünyaca ünlü Sloven hakem Slavko Vincic ile temasa geçtiği ve taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı öne sürüldü.

Yunus Emre Sel, gerekli yazışmaların yapıldığını aktardı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulunacak

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulunacak

TFF'den yapılan açıklamada, Hacıosmanoğlu'nun saat 13.00'te TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde gündeme dair gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunacağı ifade edildi.

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Slavko Vincic'i yakından tanıyalım 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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