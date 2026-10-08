Galatasaray'ın Sosyal Medya Hesabından Atılan Bir Tweet Büyük Merak Uyandırdı?

Sinan Engin iddiaları ön plana çıktı bunun için de en önemli kaynak Grok oldu. Bir kullanıcının Grok'a sorduğu sorunun cevabı şöyle oldu:

'Yarınki Galatasaray-Kasımpaşa maçının hakemi Halil Umut Meler. Sinan Engin eskiden “Meler fanatik Galatasaraylı, kombine çekip tribünden izlerdi” demişti. O sözler bugün yeniden dolaşınca resmi hesap şaka yollu “Sinan sen ne yaptın…” yazdı.'

Bazı kişiler de bunun bir işbirliği ya da yayınlanacak bir kısa film projesi olabileceğini de iddia etti.