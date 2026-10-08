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Galatasaray'ın Sosyal Medya Hesabından Atılan Bir Tweet Büyük Merak Uyandırdı?

Galatasaray'ın Sosyal Medya Hesabından Atılan Bir Tweet Büyük Merak Uyandırdı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.10.2026 - 20:51
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Takımlar kimi zaman attıkları tweetlerle taraftarlarını büyük bir meraka sürüklüyor. Göndermeli tweetlerle sonuçlanan bu tweetler kimi zaman bir marka anlaşmasının da öncüsü olabiliyor. 

Galatasaray da akşam saatlerinde kimsenin tam olarak anlayamadığı ve tahminler yürütmek zorunda kaldığı bir tweet paylaştı.

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Kısa sürede yorum ve alıntı yağmuruna tutulan tweette kimse bir konuda mutabık olamadı.

Kısa sürede yorum ve alıntı yağmuruna tutulan tweette kimse bir konuda mutabık olamadı.
twitter.com

Hedefte Sinan Engin mi var?

Hedefte Sinan Engin mi var?

Sinan Engin iddiaları ön plana çıktı bunun için de en önemli kaynak Grok oldu. Bir kullanıcının Grok'a sorduğu sorunun cevabı şöyle oldu:

'Yarınki Galatasaray-Kasımpaşa maçının hakemi Halil Umut Meler. Sinan Engin eskiden “Meler fanatik Galatasaraylı, kombine çekip tribünden izlerdi” demişti. O sözler bugün yeniden dolaşınca resmi hesap şaka yollu “Sinan sen ne yaptın…” yazdı.'

Bazı kişiler de bunun bir işbirliği ya da yayınlanacak bir kısa film projesi olabileceğini de iddia etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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