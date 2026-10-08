Galatasaray'ın Sosyal Medya Hesabından Atılan Bir Tweet Büyük Merak Uyandırdı?
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Takımlar kimi zaman attıkları tweetlerle taraftarlarını büyük bir meraka sürüklüyor. Göndermeli tweetlerle sonuçlanan bu tweetler kimi zaman bir marka anlaşmasının da öncüsü olabiliyor.
Galatasaray da akşam saatlerinde kimsenin tam olarak anlayamadığı ve tahminler yürütmek zorunda kaldığı bir tweet paylaştı.
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Kısa sürede yorum ve alıntı yağmuruna tutulan tweette kimse bir konuda mutabık olamadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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