TFF Gözlemcisi Türkiye Kupası Maçında Tribünde Uyuyakaldı: Görüntüler Tepki Çekti
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Zonguldak Kömürspor ile Düzcespor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında sahadaki oyunla birlikte tribündeki bir görüntü de konuşuldu. Maçın hakem gözlemcisi olarak görev yapan TFF temsilcisinin tribünde uyuduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.
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Hakem krizi yaşanan günlerde gelen görüntü tepki çekti.
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Tepkiler sosyal medyada büyüdü.
Karşılaşma Düzcespor'un galibiyetiyle bitti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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