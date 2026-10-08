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TFF Gözlemcisi Türkiye Kupası Maçında Tribünde Uyuyakaldı: Görüntüler Tepki Çekti

TFF Gözlemcisi Türkiye Kupası Maçında Tribünde Uyuyakaldı: Görüntüler Tepki Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.10.2026 - 19:00
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Zonguldak Kömürspor ile Düzcespor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında sahadaki oyunla birlikte tribündeki bir görüntü de konuşuldu. Maçın hakem gözlemcisi olarak görev yapan TFF temsilcisinin tribünde uyuduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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Hakem krizi yaşanan günlerde gelen görüntü tepki çekti.

Tepkiler sosyal medyada büyüdü.

Tepkiler sosyal medyada büyüdü.

Görüntülerde, maçın devam ettiği sırada TFF temsilcisinin koltuğunda uyukladığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan kareler futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, gözlemcinin görevini yerine getirmediğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten yorumlar yaptı.

Karşılaşma Düzcespor'un galibiyetiyle bitti.

Karşılaşma Düzcespor'un galibiyetiyle bitti.

Konuk Düzcespor, Zonguldak Kömürspor'u 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından hakemler polis eşliğinde soyunma odasına girdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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