TFF Gözlemcisi Türkiye Kupası Maçında Tribünde Uyuyakaldı: Görüntüler Tepki Çekti

Görüntülerde, maçın devam ettiği sırada TFF temsilcisinin koltuğunda uyukladığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan kareler futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, gözlemcinin görevini yerine getirmediğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten yorumlar yaptı.