Galatasaray Dev Teklifi Reddetmiş: Barış Alper Yımaz'ın Menajerinden Transfer İtirafı
Galatasaray Dev Teklifi Reddetmiş: Barış Alper Yımaz'ın Menajerinden Transfer İtirafı
EURO 2024'te ay-yıldızlı formayla gösterdiği performans sonrası Avrupa'daki birçok kulübün radarına giren Barış Alper Yılmaz'ın, İngiltere'den transfer teklifi aldığı ancak Galatasaray'ın bu teklifi reddettiği açıklandı.
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Galatasaray'ın etkili isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, futbolcusunun geleceği ile ilgi önemli bir açıklamada bulundu.
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Sports Digitale'e konuşan Maldan, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın 24 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılı kulübün kapısını 25 milyon euro ile çaldığını belirtti:
"Transferin son günü Nottingham Forest, Barış Alper için 25 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Galatasaray bu teklifi reddetti.
Transfer dönemi boyunca da İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'dan da resmi teklifler aldık. Yönetim, Barış'ı göndermek istemediğini söyledi, biz de görüşmeleri ilerletmedik.
Barış Alper'in Avrupa hayali devam ediyor ancak şu an için sadece Galatasaray'ın başarısına odaklandı."
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