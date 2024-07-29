Galata Kulesi'nin Sokağında Korkutan Yangın: Dumanlar Her Yeri Kapladı!
Galata Kulesi'nin Sokağında Korkutan Yangın: Dumanlar Her Yeri Kapladı!
İstanbul Beyoğlu'na Galata Kulesi'nin bulunduğu sokakta çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.
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İstanbul Beyoğlu'na Galata Kulesi'nin çevresinde bulunan beşli katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
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DHA'nın aktardığına göre, yangın otele ait jenaratörde meydana gelen arza nedeniyle başladı.
Vatandaşların yoğun duman nedeniyle bölgeden kaçtığı anlar sosyal medyaya yansıdı.
İşte o anlar 👇
DHA'nın yangın yerinden geçtiği görüntüler 👇
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