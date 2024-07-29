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Galata Kulesi'nin Sokağında Korkutan Yangın: Dumanlar Her Yeri Kapladı!

Galata Kulesi'nin Sokağında Korkutan Yangın: Dumanlar Her Yeri Kapladı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.07.2024 - 15:44

İstanbul Beyoğlu'na Galata Kulesi'nin bulunduğu sokakta çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. 

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İstanbul Beyoğlu'na Galata Kulesi'nin çevresinde bulunan beşli katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Beyoğlu'na Galata Kulesi'nin çevresinde bulunan beşli katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

DHA'nın aktardığına göre, yangın otele ait jenaratörde meydana gelen arza nedeniyle başladı.

DHA'nın aktardığına göre, yangın otele ait jenaratörde meydana gelen arza nedeniyle başladı.

Vatandaşların yoğun duman nedeniyle bölgeden kaçtığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Vatandaşların yoğun duman nedeniyle bölgeden kaçtığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

İşte o anlar 👇

DHA'nın yangın yerinden geçtiği görüntüler 👇

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