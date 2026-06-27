Galata'dan Gökyüzüne: Hezarfen Ahmet Çelebi ve İnsanlığın Bitmeyen Uçma Hayali
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'Bazı insanlar yaşadıkları çağın sınırları içinde kalmazlar. Onlar, gelecek yüzyılların hayalini bugüne taşırlar.'
İnsanlık binlerce yıldır gökyüzüne baktığında aynı soruyu sordu:
'Kuşlar yapabiliyorsa, biz neden uçamıyoruz?'
Bu soru; İkarus efsanesinden Leonardo da Vinci'nin çizimlerine, Wright Kardeşler'in motorlu uçağına kadar uygarlık tarihinin en büyük hayallerinden biri oldu.
Ancak bu uzun hikâyenin içinde, çoğu zaman hak ettiği kadar konuşulmayan çok önemli bir isim vardır.
Hezarfen Ahmet Çelebi.17. Yüzyılda İstanbul'da yaşadığı kabul edilen bu Osmanlı bilgini, yalnızca bir uçuş denemesiyle değil; merakın, gözlemin ve cesaretin sembolü olarak tarihe geçti.
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