Futbolun Aykırı Karakteri Hector Bellerin, Endüstriyel Futboldan Nefret Ediyor
Futbolun Aykırı Karakteri Hector Bellerin, Endüstriyel Futboldan Nefret Ediyor
Endüstriyel futbolla birlikte, futbolcuların kazançları farklı bir boyuta ulaştı. Astronomik rakamlar kazanan futbolcular giderek toplumdan da koptu. Toplumun gerçekliğine uzak kalan futbolcular konuşmamaya, fildişi kulelerden dışarıya bakmaya başladılar.
Bu isimlerin aksine isim görmek de çok zor. Hector Bellerin o asilerden biri oldu. Siyasi görüşünü de açıklayan Bellerin, futboldaki güç ve para dengelerine her fırsatta karşı geliyor.
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Futbolda kolay kolay göremeyeceğimiz isimlerden biri de Hector Bellerin...
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"Ben Katalan solcusuyum..."
"Futbolcular artık insanlıktan çıktılar." diyen Bellerin, futbolcuların topluma yabancılaştığını söyledi.
"Futbolcular daha fazla vergi vermeli"
Kadın futbolunun dezavantajları da yine Bellerin'in gündeminde...
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Solcu ve anti emperyalist olduğunu söyleyen Bellerin, Ukrayna savaşı ile Ortadoğu konusunda da konuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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