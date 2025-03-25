onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Futbolun Aykırı Karakteri Hector Bellerin, Endüstriyel Futboldan Nefret Ediyor

Futbolun Aykırı Karakteri Hector Bellerin, Endüstriyel Futboldan Nefret Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.03.2025 - 16:37

Endüstriyel futbolla birlikte, futbolcuların kazançları farklı bir boyuta ulaştı. Astronomik rakamlar kazanan futbolcular giderek toplumdan da koptu. Toplumun gerçekliğine uzak kalan futbolcular konuşmamaya, fildişi kulelerden dışarıya bakmaya başladılar. 

Bu isimlerin aksine isim görmek de çok zor. Hector Bellerin o asilerden biri oldu. Siyasi görüşünü de açıklayan Bellerin, futboldaki güç ve para dengelerine her fırsatta karşı geliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Futbolda kolay kolay göremeyeceğimiz isimlerden biri de Hector Bellerin...

Futbolda kolay kolay göremeyeceğimiz isimlerden biri de Hector Bellerin...

Barcelona altyapısında başladığı kariyeri Arsenal, Sporting ve Betis'le devam etti. Bugünlerde Betis forması giyiyor ama onu futbolculuğu kadar konuşturan şey ideolojik tavırları ve bunu hiç gizleme ihtiyacı hissetmemesi.

"Ben Katalan solcusuyum..."

"Ben Katalan solcusuyum..."

Bellerin, 'Benim saklayacak bir şeyim yok. Ben bir solcuyum, Katalan solcusuyum' diyerek diğer futbolcuları eleştirmişti. Bellerin, 'Herkesin birbirine yardım ettiği bir topluma ihtiyacımız var. Bu anlamda diğer oyunculardan daha fazla aktivizm görmeyi isterim' dedi.

"Futbolcular artık insanlıktan çıktılar." diyen Bellerin, futbolcuların topluma yabancılaştığını söyledi.

"Futbolcular artık insanlıktan çıktılar." diyen Bellerin, futbolcuların topluma yabancılaştığını söyledi.

Bellerin, 'Toplumun geri kalanından tamamen yabancılaşmış bir balonun içinde yaşıyoruz. Taraftarlardan her geçen gün daha da uzaklaşıyoruz ve bu hoşuma gitmiyor.' dedi.

"Futbolcular daha fazla vergi vermeli"

"Futbolcular daha fazla vergi vermeli"

Bellerin, kapitalist dünyaya eleştiri getirerek 'Kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Satın alma ve daha fazlasına sahip olma duygusu... Ama bu sizi hiçbir yere götürmez. Zaten bir arabanız varsa, neden on taneye daha ihtiyacınız var? Biz futbolcular diğer insanlara göre daha fazla vergi ödemeliyiz.' açıklaması yaptı.

Kadın futbolunun dezavantajları da yine Bellerin'in gündeminde...

Kadın futbolunun dezavantajları da yine Bellerin'in gündeminde...

Bellerin, 'Bence bu mutlaka olmalı. Bildiğim, isteğim kadınların da aynı ücreti alması gerektiği. Eşit derecede profesyoneliz, aynı haklara sahibiz, aynı kaliteye sahibiz. Bunu nasıl yapıyoruz? Hala anlamıyorum.' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Solcu ve anti emperyalist olduğunu söyleyen Bellerin, Ukrayna savaşı ile Ortadoğu konusunda da konuştu.

Solcu ve anti emperyalist olduğunu söyleyen Bellerin, Ukrayna savaşı ile Ortadoğu konusunda da konuştu.

Bellerin, 'Başka ülkelerde çıkan çatışmalara susup sadece Ukrayna konusunda bu pozisyonu almak ırkçılıktır. Bunların aynısı Yemen'de, Irak'ta, Filistin'de de yaşandı. Herkes sustu. Birçok çatışma bölgesi var dünyada. Kaybedilen hayatlara kayıtsızlığımız, empati eksikliğimizi yansıtıyor. Bize yakın olana mı öncelik veriyoruz sadece? Rusya'nın yaptığını diğer ülkeler de yaptı ama hiçbiri Dünya Kupası'ndan çıkarılmadı!' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın