Futbolun Aykırı Karakteri Hector Bellerin, Endüstriyel Futboldan Nefret Ediyor

Bellerin, kapitalist dünyaya eleştiri getirerek 'Kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Satın alma ve daha fazlasına sahip olma duygusu... Ama bu sizi hiçbir yere götürmez. Zaten bir arabanız varsa, neden on taneye daha ihtiyacınız var? Biz futbolcular diğer insanlara göre daha fazla vergi ödemeliyiz.' açıklaması yaptı.