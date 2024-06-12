Futbol Dünyasında Şimdiye Kadar Yapılan En Pahalı 15 Transfer

Forvet olarak büyük başarılara imza atan Neymar, 2017 yılında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e 222 Milyon Euro karşılığında transfer oldu. Bu transfer hem o dönemin hem de şu anın en pahalı transferlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Neymar dünyanın en yetenekli futbolcularından biri olarak ilk sıralarda yer alıyor.