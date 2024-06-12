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Futbol Dünyasında Şimdiye Kadar Yapılan En Pahalı 15 Transfer

etiket Futbol Dünyasında Şimdiye Kadar Yapılan En Pahalı 15 Transfer

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 12:55

Futbol dünyasında yapılan transferlerdeki tutarlar ve isimler genellikle hepimizi şaşırtıyor. Ama bazıları var ki gelmiş geçmiş en pahalı transfer olarak adını tarihe yazdırmış... Gelin birlikte bu zamana kadar yapılan o en pahalı altın transferlere bir göz atalım!

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15. Ángel Di María - 63 Milyon Euro

15. Ángel Di María - 63 Milyon Euro

Forvette oynayan Ángel Di María, 2015 yılında Manchester United'dan Paris Saint-Germain'e 63 Milyon Euro karşılığında transfer oldu. Bu transfer Arjantin futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Dünyanın en yetenekli kanat forvetlerinden biri olarak kabul edilen Di María aynı zamanda milli takımın da yıldızı.

14. Virgil van Dijk - 84 Milyon Euro

14. Virgil van Dijk - 84 Milyon Euro

2018'de Liverpool, Hollandalı stoper Virgil van Dijk'ı Southampton'dan transfer ederek savunma hattını güçlendirdi. Van Dijk, Liverpool'da büyük başarılar kazandı.

13. Jadon Sancho - 85 Milyon Euro

13. Jadon Sancho - 85 Milyon Euro

2021 yılında Manchester United, genç İngiliz yetenek Jadon Sancho'yu Borussia Dortmund'dan transfer ederek hücum hattını gençleştirdi. Sancho, United'da önemli bir rol oynuyor.

12. Harry Maguire - 87 Milyon Euro

12. Harry Maguire - 87 Milyon Euro

2019 yılında Manchester United, İngiliz stoper Harry Maguire'ı Leicester City'den transfer ederek savunma hattını güçlendirdi. Maguire, United'ın kaptanlığını üstlendi.

11. Gareth Bale - 100 Milyon Euro

11. Gareth Bale - 100 Milyon Euro

2023'te futbolu bırakan ünlü futbolcu 2013 yılında Tottenham Hotspur'dan Real Madrid'e 100 Milyon Euro karşılığında transfer oldu. Bu transfer, o dönemde futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Bale, Galler milli takımının da yıldızı ve dünyanın en hızlı futbolcularından biri olarak kabul ediliyor.

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10. Romelu Lukaku - 97.5 Milyon Euro

10. Romelu Lukaku - 97.5 Milyon Euro

2021'de Chelsea, Belçikalı forvet Romelu Lukaku'yu Inter'den transfer ederek hücum hattını güçlendirdi. Lukaku, Chelsea'deki ikinci döneminde beklentileri karşılamaya çalışıyor.

9. Cristiano Ronaldo - 100 Milyon Euro

9. Cristiano Ronaldo - 100 Milyon Euro

Cristiano Ronaldo, 2018 yılında Real Madrid'den Juventus'a 100 Milyon Euro karşılığında transfer oldu. Bu transfer, o dönem için oldukça yüksekti ve hepimizi de şaşırtmıştı. Ronaldo tüm zamanların en popüler ve en iyi oyuncusu olarak da karşımıza çıkıyor.

8. Romelu Lukaku - 115 Milyon Euro

8. Romelu Lukaku - 115 Milyon Euro

Forvet olarak oynayan Romelu Lukaku, 2021 yılında Inter Milan'dan Chelsea'ye 115 Milyon Euro karşılığında transfer oldu. Bu transfer, o dönemde Belçika futbol tarihinin en pahalı transferi olarak biliniyor. Dünyanın en güçlü forvetlerinden biri olarak bilenen Lukaku'nun transferi hala konuşuluyor.

7. Jack Grealish - 117.5 Milyon Euro

7. Jack Grealish - 117.5 Milyon Euro

Orta sahada oynayan Jack Grealish, 2021 yılında Aston Villa'dan Manchester City'ye 117.5 Milyon Euro karşılığında transfer oldu. İngiliz futbol tarihindeki en pahalı transferlerden biri olan Grealish'in transferi hala konuşuluyor. Aynı zamanda dünyanın en yaratıcı orta saha oyuncularından biri olarak Grealish'in ismi anılıyor.

6. Paul Pogba - 105 Milyon Euro

6. Paul Pogba - 105 Milyon Euro

Orta saha oyuncusu Paul Pogba, 2016 yılında Juventus'tan Manchester United'a 105 Milyon Euro karşılığında transfer oldu. Pogba aynı zamanda dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biridir.

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5. Antoine Griezmann - 120 Milyon Euro

5. Antoine Griezmann - 120 Milyon Euro

Forvet olarak oynayan Antoine Griezmann, 2018 yılında Atlético Madrid'den Barcelona'ya 120 Milyon Euro karşılığında transfer oldu. Transferi büyük bir yankı uyandırmıştı. Öyle ki o dönemde Ronaldo'dan daha fazlaya transfer olmuştu. Griezmann aynı zamanda dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak anılıyor.

4. João Félix - 126 Milyon Euro

4. João Félix - 126 Milyon Euro

Forvette oynayan João Félix, 2019 yılında Benfica'dan Atlético Madrid'e 126 Milyon Euro karşılığında transfer oldu. Neymar'dan sonraki en pahalı transferlerden biriydi. Aynı zamanda Félix dünyanın en yetenekli genç futbolcularından biri olarak anılıyor.

3. Philippe Coutinho - 145 Milyon Euro

3. Philippe Coutinho - 145 Milyon Euro

Brezilyalı milli futbolcu Philippe Coutinho 2018 yılında Liverpool'dan Barcelona'ya bonuslar ile birlikte 145 Milyon Euro karşılığında transfer oldu. 5 yıllık sözleşme imzalayan Cuotinho 2020 yılında Bayern Münih'e kiralık olarak verildi.

2. Neymar - 222 Milyon Euro

2. Neymar - 222 Milyon Euro

Forvet olarak büyük başarılara imza atan Neymar, 2017 yılında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e 222 Milyon Euro karşılığında transfer oldu. Bu transfer hem o dönemin hem de şu anın en pahalı transferlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Neymar dünyanın en yetenekli futbolcularından biri olarak ilk sıralarda yer alıyor.

1. Kylian Mbappé - 250 Milyon Euro

1. Kylian Mbappé - 250 Milyon Euro

Forvette oynayan Kylian Mbappé Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e 250 Milyon Euro karşılığında transfer oldu. Bu transferin 50 Milyon Euro'luk kısmı bonusları kapsıyor. Bunun haricinde Mbappé  dünya tarihinin en değerli bedelsiz transferi ünvanını da taşıyor.

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