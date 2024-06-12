Futbol Dünyasında Şimdiye Kadar Yapılan En Pahalı 15 Transfer
Futbol Dünyasında Şimdiye Kadar Yapılan En Pahalı 15 Transfer
Futbol dünyasında yapılan transferlerdeki tutarlar ve isimler genellikle hepimizi şaşırtıyor. Ama bazıları var ki gelmiş geçmiş en pahalı transfer olarak adını tarihe yazdırmış... Gelin birlikte bu zamana kadar yapılan o en pahalı altın transferlere bir göz atalım!
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15. Ángel Di María - 63 Milyon Euro
14. Virgil van Dijk - 84 Milyon Euro
13. Jadon Sancho - 85 Milyon Euro
12. Harry Maguire - 87 Milyon Euro
11. Gareth Bale - 100 Milyon Euro
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10. Romelu Lukaku - 97.5 Milyon Euro
9. Cristiano Ronaldo - 100 Milyon Euro
8. Romelu Lukaku - 115 Milyon Euro
7. Jack Grealish - 117.5 Milyon Euro
6. Paul Pogba - 105 Milyon Euro
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