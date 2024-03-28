Flört Etmekte Ne Kadar İyisin?

Seni biz bir türlü çözemedik açıkçası! Bir yandan hem çok flörtöz gibisin, bir yandan da hiç öyle değil gibi. Sanırım bu flörtöz yanın tamamen senin isteğine bağlı olarak ortaya çıkıp bir yanda yok oluyor. Sen flört konusunda seçicisin ve sadece seçtiğin kişilerle flört etmeyi seviyorsun. Ne diyelim, bildiğin yoldan devam et!