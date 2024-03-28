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Flört Etmekte Ne Kadar İyisin?

etiket Flört Etmekte Ne Kadar İyisin?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 23:46

Bu testimiz belki de uzun süredir kafana taktığın soruyu yanıtlayacak. Ne mi? Flörtte ne kadar iyi olduğun sorusunun cevabı tabii! Haydi testi çözmeye başla...

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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...

2. Söyle bakalım, birine karşı his beslediğinde ona bunu belli eder misin?

3. Flörtleşirken asla katlanamadığın şey ne?

4. Peki ya flörtleşmenin en sevdiğin yanı ne?

5. Karşındakinin senden başka flörtünün olması seni rahatsız eder mi?

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6. Flörtün senin Instagram’daki fotoğrafına yorum atarsa ne yaparsın?

7. Flörtünle buluşacaksınız ama ne yapacağınız kısmı tamamen sana kalmış. Planın hangisi olur?

8. Son olarak, şu anki flörtün hakkında ne düşünüyorsun?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sen yok musun sen...

Açıkçası senin kadar flörtözünü ne gördük ne de duyduk! Sen o kadar flörtözsün ki, arkadaşların flörtlerine ne yazacağına karar veremediğinde sana akıl danışıyorlar. Senin bu konudaki yeteneğin tartışılamaz boyutta. Böyle bir yetenek olunca da karşındakini sözlerin ve hareketlerinle büyülüyorsun desek abartmış olmayız. Flörtözlüğün hiç bozulmasın e mi!

Senin flörtüz yanın moduna bağlı gelip gidiyor…

Seni biz bir türlü çözemedik açıkçası! Bir yandan hem çok flörtöz gibisin, bir yandan da hiç öyle değil gibi. Sanırım bu flörtöz yanın tamamen senin isteğine bağlı olarak ortaya çıkıp bir yanda yok oluyor. Sen flört konusunda seçicisin ve sadece seçtiğin kişilerle flört etmeyi seviyorsun. Ne diyelim, bildiğin yoldan devam et!

Flört skill’lerini biraz geliştirmen lazım…

Sen kendini flörtleşme konusunda pek geliştirememişsin çünkü bu zamana kadar buna hiç ihtiyacın olmamış. Senin karşına hep seninle ilişkiye girmeye hazır insanlar gelmiş. Hal böyle olunca da sen kendini flörtleşmeden direkt bir ilişki içinde bulmuşsun. Her ne kadar şanslı olsan da flörtöz yanını biraz geliştirmek isteyebilirsin, bizden söylemesi...

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