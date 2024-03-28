Flört Etmekte Ne Kadar İyisin?
Flört Etmekte Ne Kadar İyisin?
Bu testimiz belki de uzun süredir kafana taktığın soruyu yanıtlayacak. Ne mi? Flörtte ne kadar iyi olduğun sorusunun cevabı tabii! Haydi testi çözmeye başla...
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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...
2. Söyle bakalım, birine karşı his beslediğinde ona bunu belli eder misin?
3. Flörtleşirken asla katlanamadığın şey ne?
4. Peki ya flörtleşmenin en sevdiğin yanı ne?
5. Karşındakinin senden başka flörtünün olması seni rahatsız eder mi?
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6. Flörtün senin Instagram’daki fotoğrafına yorum atarsa ne yaparsın?
7. Flörtünle buluşacaksınız ama ne yapacağınız kısmı tamamen sana kalmış. Planın hangisi olur?
8. Son olarak, şu anki flörtün hakkında ne düşünüyorsun?
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