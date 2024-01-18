First Date’de Aranızdaki Sohbetin İlerlemeyeceğini Anlayabileceğin 10 İşaret

İlk buluşmada eski ilişkilerden sen sormayana kadar bahsedilmemesi daha doğrudur. Gerçi ilk buluşmada hiçbir şekilde eski ilişkilerden bahsetmemek gerek. Eğer böyle olursa karşındaki kişinin eski ilişkisini unutamadığını ve halen atlatması gereken şeylerin olduğunu düşünürsün. Bu da konuşmanın devamının gelmeyeceğini gösterir.