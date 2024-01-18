First Date’de Aranızdaki Sohbetin İlerlemeyeceğini Anlayabileceğin 10 İşaret
First Date’de Aranızdaki Sohbetin İlerlemeyeceğini Anlayabileceğin 10 İşaret
İlk izlenim her zaman önemlidir. Eğer karşındaki kişiyle ilk buluşmanız ise, dikkat etmen gereken bazı noktalar var. Bu noktalara dikkat çekmek için hazırladığımız listeye bir göz at deriz. İlk buluşmadan önce listemize bir göz gezdirmek, işine yarayabilir.
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1. Lafını kesiyorsa.
2. Cevap vermeden önce çok düşünüyorsa.
3. Sürekli kendinden bahsediyorsa.
4. Birkaç dakika önce verdiğin ayrıntıyı bile hatırlamıyorsa.
5. Her şeye sürekli gülüyorsa.
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6. Eski ilişkilerinden bahsediyorsa.
7. Göz teması kurmuyorsa.
8. Seni çok fazla sorguluyorsa.
9. Sana seninle ilgili sorular sormuyorsa.
10. Sürekli telefonuyla uğraşıyorsa.
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