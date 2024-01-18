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First Date’de Aranızdaki Sohbetin İlerlemeyeceğini Anlayabileceğin 10 İşaret

etiket First Date’de Aranızdaki Sohbetin İlerlemeyeceğini Anlayabileceğin 10 İşaret

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 22:01

İlk izlenim her zaman önemlidir. Eğer karşındaki kişiyle ilk buluşmanız ise, dikkat etmen gereken bazı noktalar var. Bu noktalara dikkat çekmek için hazırladığımız listeye bir göz at deriz. İlk buluşmadan önce listemize bir göz gezdirmek, işine yarayabilir.

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1. Lafını kesiyorsa.

İletişimin devamı için karşındaki kişinin lafını kesmemesi ve seni dinlemesi gerekir. Eğer konuşmanı bitirmeni beklemiyor ve hemen araya giriyorsa, iletişimin pek sağlıklı ilerleyeceği söylenemez.

2. Cevap vermeden önce çok düşünüyorsa.

Karşındaki kişi sorduğun sorulara cevap vermeden önce çok düşünüyorsa, ya kafasında ne söyleyeceğini kuruyordur ya da dürüst bir cevap vermeyecektir. Zaten kendinden emin ise hemen sana cevap verecektir.

3. Sürekli kendinden bahsediyorsa.

Karşındaki kişi sürekli kendinden bahsediyorsa senin konuşman onun ilgisini çekmemiş demektir. Seninle ilgilenmiyorsa iletişimi sürdürmenin ve daha fazla muhabbet etmenin bir anlamı yoktur.

4. Birkaç dakika önce verdiğin ayrıntıyı bile hatırlamıyorsa.

Seninle ilgileniyorsa eğer verdiğin ayrıntıları hatırlar. Karşındaki kişi daha ilk buluşmada seni dinliyormuş gibi yapıp dinlemiyorsa ortada yanlış giden bir şeyler var demektir.

5. Her şeye sürekli gülüyorsa.

Konuşma esnasında en basit bir şeye bile gülmesi can sıkıcı olabilir. Ciddiye alınmadığını hissetmek seni rahatsız edebilir, bu da daha ilk buluşmada somurtmana ve tadının kaçmasına neden olur.

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6. Eski ilişkilerinden bahsediyorsa.

İlk buluşmada eski ilişkilerden sen sormayana kadar bahsedilmemesi daha doğrudur. Gerçi ilk buluşmada hiçbir şekilde eski ilişkilerden bahsetmemek gerek. Eğer böyle olursa karşındaki kişinin eski ilişkisini unutamadığını ve halen atlatması gereken şeylerin olduğunu düşünürsün. Bu da konuşmanın devamının gelmeyeceğini gösterir.

7. Göz teması kurmuyorsa.

Eğer seninle göz teması kurmuyorsa ilgisi başka yere kaymıştır veya seninle ilgilenmek istemiyor demektir. Gerekli yerde ilgi görmediğin zaman oradan uzaklaşman, senin için en doğru kararlardan biri olabilir.

8. Seni çok fazla sorguluyorsa.

Eğer karşındaki kişi seni çok fazla sorguluyorsa sana pek güvenmiyor demektir. Kendinden eminsen ve dürüst olduğunu düşünüyorsan, kendini ona kanıtlamak zorunda değilsin. Sana güvenmeyen biri ile iletişimi sürdürmek pek doğru olmaz.

9. Sana seninle ilgili sorular sormuyorsa.

Daha ilk buluşmada seni çok iyi tanıyorsa, seninle ilgili sorular sormayabilir. Ama hiç kimse birbirini tam anlamıyla tanıyamaz. İlk buluşmada karşı tarafı tanımaya yönelik sorular sormak çok önemlidir. Eğer karşındaki kişi seninle ilgili sorular sormuyorsa üzgünüz, aranızdaki muhabbet ileriye gitmeyecek.

10. Sürekli telefonuyla uğraşıyorsa.

Eğer çok önemli bir işi varsa telefonuna bakabilir ve bu tolere edilebilir bir davranıştır. Ancak bu davranış sık sık oluyorsa ve telefonu elinden bırakmıyorsa, aynı ortamda oturmanın bir anlamı yok demektir.

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