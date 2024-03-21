Fintech İstanbul B2B Connect Summit Fintech ve KOBİ/OBİ Ekosistemini Buluşturuyor!

Katılımcılar sadece İstanbul firmaları değil, gerek Türkiye gerek dünyanın dört bir yanından katılım olacak.

Yapay destekli B2B eşleştirmelerin doğru tarafları bir araya getirerek zaman kaybını ve hayal kırıklıklarını ortadan kaldırdığı etkinliğe fiziksel katılım imkanı bulamayanlar ise Oniki uygulaması ile dünyanın neresinde olursa olsunlar çevrimiçi olarak da etkinliğe katılıp B2B görüşme yapabilecekler.

Veriye dayalı ve metriklerle uçtan uca ölçülebilen Fintech İstanbul B2B Connect Summit, yarattığı ticari değer ile ülke ekonomisine bu sene de önemli bir katkı sağlayacak.