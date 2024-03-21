Fintech İstanbul B2B Connect Summit Fintech ve KOBİ/OBİ Ekosistemini Buluşturuyor!
Fintech İstanbul B2B Connect Summit Fintech ve KOBİ/OBİ Ekosistemini Buluşturuyor!
Fintech İstanbul ve Oniki işbirliğinde gerçekleşen Fintech İstanbul B2B Connect Summit ülkemizde düzenlenen birçok FinTech etkinliğinden kullandığı yapay zeka tabanlı B2B matchmaking event teknolojisi ile ayrışıyor.
9 Mayıs 2024 Perşembe günü Levent Wyndham Otel’de ikincisi düzenlecek olan etkinlikte bu sene FinTech’ler ile Kobi’lerin buluşması gerçekleşecek. KOBİ’lerin finansal açıdan oldukça kırılgan olmaları ve finansal erişimleri büyük şirketlere göre daha kısıtlı olmasından yola çıkılarak dizayn edilen etkinlikte öncelik üretim ve ticaret yapan KOBİ’ler ve OBİ’ler ile fintechleri buluşturmak olacak. Bu sayede KOBİ ve OBİ’lerin de FinTech’lerin sunduğu çözümlerden tam anlamıyla haberdar olmaları da hedefleniyor.
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