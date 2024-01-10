Film Platosunda Büyük Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Film Platosunda Büyük Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
İstanbul Arnavutköy Hadımköy'de bulunan, yaklaşık 26 bin metrekarelik alana kurulu film platosunda yangın çıktı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul Hadımköy Yassıören Mahallesi'nde bulunan film platosunda saat 00.00 sıralarında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 26 bin metrekare alana kurulu film platosunda henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.
Film çekimi sırasında platonun üst katında çıkan yangını fark eden set çalışanları kısa sürede alanı terk ederken, durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bu sırada İstanbul'da etkili olan yağmur ve rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İstanbul'un çok sayıda ilçesinden gelen itfaiye ekipleri, alevlerin yükseldiği film platosunda hem içeriden hem dışardan müdahalede bulundu.
Bu sırada bazı set çalışanlarının platoda bulunan set malzemelerini dışarı taşıdığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Yangın sonrasında film platosunda büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, jandarma ekipleri de yangın ile ilgili inceleme başlattı.
Olay yerinden görüntüler:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda