Fethiye Bölgesinde Bir Ilk: LİDEA Girişimcilik Programı Demo Day Finali Girişimcilik Ekosistemine Damga Vurdu!
Fethiye'de 12 Nisan 2025 Cumartesi günü DSİ Konferans Salonu'nda yapılan LİDEA Demo Day etkinliği büyük bir katılımla gerçekleştirildi. 20 Ekim’de başlayan ve 60'tan fazla başvuru alan 24 haftalık yoğun ve tümüyle ücretsiz olan LIDEA Girişim Programı kapsamında, 15 yenilikçi girişimci sahnede projelerini yatırımcılar, jüri ve geniş katılımcı kitlesine sundu. Likya İş İnsanları Derneği (LİİDER), Hipokampüs ve Teknoloji Oyunlaştırma ve Eğitim Derneği (TOYED) işbirliğiyle hayata geçirilen LİDEA Girişimcilik Programı, girişimcilik dünyasına yeni soluk getirecek genç girişimcileri sahneye taşıdı. Programın final etkinliği olan Demo Day, Fethiye’de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, İstanbul Üniversitesi Teknokent, Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknokent ve Fethiye İşletme Fakültesi, Biruni Üniversitesi Teknokent, Key of Change, Atlas Hub, Nar Fon Yatırım gibi sektörün deneyimli temsilcileri de yer alarak bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Sunuculuğu Gazeteci Yazar Yeşim Sarıtaş ve LİDEA Girişimcilik ekibinden Altan Türel’in üstlendiği etkinlik, Fethiye'yi girişimcilik ve inovasyonun merkezi haline getirme vizyonunu ortaya koydu. Etkinlikte; 50’den fazla eğitmen ve toplamda 200 saati aşan mentorluk desteği ile girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sağlandı.
Etkinliğin açılış konuşmalarında, Likya İş İnsanları Derneği Başkanı Volkan Büber, bölgenin iş insanları olarak yeni fikirleri ve girişimleri Fethiye’ye getiren bu organizasyonun, daha önce bölgede yapılmadığı için fikir aşamasında yönetim kurulu ve üyeler tarafından cesur bir şekilde desteklenerek bugüne kadar geldiğini, profesyonel bir yapıya bürünmesinin de TOYED’in özverili yaklaşımı sayesinde olduğunu iletti.
Demo Day sunum etkinliğine; Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve GESİFED Başkanı Hakan Urhan gibi önemli isimler katılarak, girişimciliğin bölgesel kalkınmadaki rolüne dikkat çektiler.
Jüri Sonuçları ve Ödül Töreni – Heyecan Doruktaydı!
Ödüller Dağıtıldı!
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