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Fethiye Bölgesinde Bir Ilk: LİDEA Girişimcilik Programı Demo Day Finali Girişimcilik Ekosistemine Damga Vurdu!

etiket Fethiye Bölgesinde Bir Ilk: LİDEA Girişimcilik Programı Demo Day Finali Girişimcilik Ekosistemine Damga Vurdu!

Ercan Altuğ Yılmaz
Ercan Altuğ Yılmaz - yazio
16.04.2025 - 11:22

Fethiye'de 12 Nisan 2025 Cumartesi günü DSİ Konferans Salonu'nda yapılan LİDEA Demo Day etkinliği büyük bir katılımla gerçekleştirildi. 20 Ekim’de başlayan ve 60'tan fazla başvuru alan 24 haftalık yoğun ve tümüyle ücretsiz olan LIDEA Girişim Programı kapsamında, 15 yenilikçi girişimci sahnede projelerini yatırımcılar, jüri ve geniş katılımcı kitlesine sundu. Likya İş İnsanları Derneği (LİİDER), Hipokampüs ve Teknoloji Oyunlaştırma ve Eğitim Derneği (TOYED) işbirliğiyle hayata geçirilen LİDEA Girişimcilik Programı, girişimcilik dünyasına yeni soluk getirecek genç girişimcileri sahneye taşıdı. Programın final etkinliği olan Demo Day, Fethiye’de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, İstanbul Üniversitesi Teknokent, Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknokent ve Fethiye İşletme Fakültesi, Biruni Üniversitesi Teknokent, Key of Change, Atlas Hub,  Nar Fon Yatırım gibi sektörün deneyimli temsilcileri de yer alarak bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Sunuculuğu Gazeteci Yazar Yeşim Sarıtaş ve LİDEA Girişimcilik ekibinden Altan Türel’in üstlendiği etkinlik, Fethiye'yi girişimcilik ve inovasyonun merkezi haline getirme vizyonunu ortaya koydu. Etkinlikte; 50’den fazla eğitmen ve toplamda 200 saati aşan mentorluk desteği ile girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sağlandı.

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Etkinliğin açılış konuşmalarında, Likya İş İnsanları Derneği Başkanı Volkan Büber, bölgenin iş insanları olarak yeni fikirleri ve girişimleri Fethiye’ye getiren bu organizasyonun, daha önce bölgede yapılmadığı için fikir aşamasında yönetim kurulu ve üyeler tarafından cesur bir şekilde desteklenerek bugüne kadar geldiğini, profesyonel bir yapıya bürünmesinin de TOYED’in özverili yaklaşımı sayesinde olduğunu iletti.

Etkinliğin açılış konuşmalarında, Likya İş İnsanları Derneği Başkanı Volkan Büber, bölgenin iş insanları olarak yeni fikirleri ve girişimleri Fethiye’ye getiren bu organizasyonun, daha önce bölgede yapılmadığı için fikir aşamasında yönetim kurulu ve üyeler tarafından cesur bir şekilde desteklenerek bugüne kadar geldiğini, profesyonel bir yapıya bürünmesinin de TOYED’in özverili yaklaşımı sayesinde olduğunu iletti.

Girişimciliğe olan desteklerinin dernek olarak kesintisiz süreceğini vurgulayarak, bölgesel kalkınmanın en güçlü yolunun yenilikçi fikirlerden geçtiğini belirtti.

Hipokampüs Kurucusu Av. Eşref Aktaş ise, 2020 yılında Hipokampüs’ün kuruluşu ile temelleri atılan bu girişimcilik programı hayalinin gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Fethiye’yi global girişimcilik ekosistemine dahil etme hayalimiz bugün bu sahnede vücut buldu” sözleriyle büyük alkış aldı.

Türkiye Oyunlaştırma Derneği (TOYED) Başkanı Ercan Altuğ Yılmaz,  programın 2 aşamalı ön kuluçka ve kuluçka olarak kurgulanmasında ve 6 ay boyunca 200 saatten fazla eğitim ve mentorlukla 15 girişimi demo day’e hazırlayan tüm eğitimcilere ve bu sürece büyük emek veren Altan Türel, Mahmut Dabbit, Hakan Acar ile demo dayde gönüllü destek veren 20 kadar Gamfed Türkiye  gönüllülerini sahneden kutlayarak teşekkür etti.

Demo Day sunum etkinliğine; Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve GESİFED Başkanı Hakan Urhan gibi önemli isimler katılarak, girişimciliğin bölgesel kalkınmadaki rolüne dikkat çektiler.

Demo Day sunum etkinliğine; Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve GESİFED Başkanı Hakan Urhan gibi önemli isimler katılarak, girişimciliğin bölgesel kalkınmadaki rolüne dikkat çektiler.

Etkinlik boyunca, 15 farklı girişimci ekip, geliştirdikleri yenilikçi projeleri üç dakikalık sunumlarla jüri üyelerine tanıttı. Girişimciler ayrıca, jüri üyeleriyle üçer dakikalık soru-cevap oturumlarında projelerini detaylandırma imkânı buldu. Sunumlar; oyunlaştırmadan sürdürülebilirliğe, sağlık teknolojilerinden mobil uygulamalara kadar geniş bir yelpazede vizyoner projeleri içerdi.

Programın jüri koltuğunda yer alan isimler arasında; Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü Mentörü Dr. Elif Güngör Reis, Triple Helix Teknoloji Transfer Ofisi Kurucusu Dilara Tunca, Teknoloji Girişimleri Hukuku Uzmanı Av. Gürbüz Sarı, Girişimci Avukat ve LİİDER Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Sevinç ve Kıdemli Danışman Rıza Gürler yer aldı.

Dört Girişimciye Prestijli Kurum Ödülleri Verildi

Toplam 15 farklı girişimcinin projeleri arasında öne çıkan dört girişimci, özel ödüllere layık görüldü.

  • LİİDER Derneği Özel Ödülü, LİİDER – Likya İş İnsanları Derneği Başkanı Volkan Büber tarafından Akrepp App ve Likya İş İnsanları Derneği Üyesi Okan Uysal tarafından Heimer Clean projelerine takdim edildi.

  • TOYED Özel Ödülü, Teknoloji Oyunlaştırma ve Eğitim Derneği Başkanı Ercan Altuğ Yılmaz tarafından Api Air projesine verildi.

  • Hipokampüs Özel Ödülü ise Hipokampüs Kurucusu Av. Eşref Aktaş tarafından Journiary projesine sunuldu.

Bu özel ödüller, girişimcilerin yenilikçi vizyonlarını desteklemek ve fark yaratan projeleri teşvik etmek amacıyla verildi.

Jüri Sonuçları ve Ödül Töreni – Heyecan Doruktaydı!

Jüri Sonuçları ve Ödül Töreni – Heyecan Doruktaydı!

Etkinliğin en heyecan verici anlarından biri olan jüri değerlendirmesi sonucunda ödüller sahiplerini buldu: 15 girişimcinin sunum yaptığı Demo Day’de, jüri üyeleri projeleri dikkatle değerlendirerek günün en başarılı girişimlerini belirledi.

Ödüller Dağıtıldı!

Ödüller Dağıtıldı!

  • Birincilik Ödülü – Helimore

  • Günün en büyük ödülü olan 50.000 TL’yi kazanan Helimore, yenilikçi ve sürdürülebilir insansız hava araçlarıyla tarım alanlarının ilaçlanması projesiyle jüriyi etkilemeyi başardı. Ödülü Muğla Milletvekili Sayın Yakup Otgöz tarafından takdim edildi.

  • İkincilik Ödülü – Oyedu

  • 30.000 TL’lik ödül, LİİDER Başkanı Volkan Büber tarafından Oyedu projesine takdim edilirken, girişimcinin eğitlsel oyun ile vizyoner yaklaşımı büyük beğeni topladı.

  • Üçüncülük Ödülü – Linqi App

  • 10.000 TL’lik ödülün sahibi olan oyunlaştırılmış yabancı dil uygulaması Linqi App ekibi, başarılarıyla alkış toplarken, ödülünü LİİDER adına Tolga Doğan takdim etti.

Girişim projeleri, yenilikçiliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü olarak, toplumların ekonomik ve sosyal dönüşümüne önemli katkılar sağlar.

Girişim projeleri, yenilikçiliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü olarak, toplumların ekonomik ve sosyal dönüşümüne önemli katkılar sağlar.

Bu projeler; genç girişimcilerin yaratıcı fikirlerini hayata geçirerek istihdam yaratır, teknolojik gelişmeleri destekler ve yerel ekonomilere dinamizm katar. Her proje, daha parlak ve rekabetçi bir gelecek inşa etme yolunda önemli bir adım olup, bu projelere sağlanacak destekler ülke geleceği açısından hayati önem taşımaktadır.

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Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için web adresimizi ziyaret edebilir, sosyal medya hesaplarını takip edebilirsin.

Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için web adresimizi ziyaret edebilir, sosyal medya hesaplarını takip edebilirsin.

Yeni dönem başvuru ve bilgi için: Lidea Girişim

Lidea Girişimcilik :

LIDEA, Fethiye’de başlatılan bir girişimcilik programı olarak, bölgesel inovasyonu ve iş gelişimini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Program, yenilikçi fikirleri olan girişimcileri ve start-up’ları destekleyerek, onları iş dünyasına hazırlar ve sürdürülebilir büyüme için gerekli araçları sağlar. İnkübatör ve hızlandırıcı modülleri aracılığıyla, katılımcılara mentorluk, eğitim ve ağ oluşturma fırsatları sunarak, onların ticari başarılarını artırmayı ve bölgesel ekonomiye katkıda bulunmayı amaçlar.

Fotoğraf ve sunumlar

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TOYED Derneği:

TOYED Derneği:

TOYED (Teknoloji Oyunlaştırma ve Eğitim Derneği), teknoloji ve oyunlaştırma aracılığıyla eğitim kalitesini artırmak ve toplumsal fayda sağlamak amacıyla 2022 yılında kurulmuş bir dernektir. Oyun elementlerini gerçek hayata entegre ederek, bireylerin ve toplulukların eğitim deneyimlerini zenginleştirmeyi hedefler. Dernek, Türkiye ve dünyada oyunlaştırma konusunda farkındalık yaratmayı, eğitim ve seminerler düzenleyerek bilgiyi yaymayı amaçlar. Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışı projeler geliştirerek her yaş grubuna ve çeşitli sektörlere yönelik sürdürülebilir kalkınma amaçlarını desteklemektedir​

Likya İş İnsanları Derneği: 

LİİDER, yani Likya İş İnsanları Derneği, Fethiye ve çevre ilçelerin en etkin iş ve sosyal gelişim platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Bölge iş dünyasını desteklemek, ticaret ve sanayi faaliyetlerini geliştirmek amacıyla kurulan bu dernek, yerel ve ulusal projelerle iş insanlarının bir araya gelmesini sağlamakta ve işbirlikleri kurmalarına öncülük etmektedir. Fethiye ve çevresindeki ticari ve sosyal gelişim için çeşitli etkinlikler düzenleyerek, üyelerine networking ve iş geliştirme imkanları sunmaktadır. Derneğin faaliyetleri, bölgenin iş potansiyelini maksimize etme ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme odaklıdır

Hipokampus Co-Working:

Hipokampüs Coworking Space, Fethiye’nin eşsiz doğal güzellikleri arasında yer alan modern ve işlevsel bir çalışma alanı sunuyor. Deniz kenarında, Şehit Fethi Bey Parkı’na yakın konumu ile hem çalışma hem de doğayla iç içe olma imkanı sağlıyor. Hipokampüs, bağımsız çalışan profesyonellerden büyük ekiplere, her türlü çalışma stilini destekleyecek esneklikte hizmetler sunar. Yüksek hızlı internet erişimi, konforlu çalışma alanları, ve sosyal etkileşim için düzenlenen etkinliklerle donatılmıştır. Ayrıca, sanal ofis hizmetleri ve müşteri toplantıları için özel tasarlanmış toplantı odaları gibi çeşitli profesyonel ihtiyaçlara yönelik çözümler de sunmaktadır. Hipokampüs, sadece bir çalışma alanı olmanın ötesinde, üyelerine iş ve sosyal hayatlarını entegre etme fırsatı veren bir topluluk merkezi olarak hizmet vermektedir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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