Ferrari Lewis Hamilton ile Anlaşınca İspanyol Pilotu Carlos Sainz'ın Biletini Çok Kısa Sürede Kesmiş
Ferrari Lewis Hamilton ile Anlaşınca İspanyol Pilotu Carlos Sainz'ın Biletini Çok Kısa Sürede Kesmiş
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2022 yılında Ferrari ile anlaşan Sainz'ın mevcut sözleşmesi 2024'ün sonunda bitiyor. İspanyol sürücünün gelecek sene de takımda olacağı düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı.
Son yıllarda Max Verstappen'in başarısı ile şampiyonluğu unutan Ferrari, flaş bir transfere imza atarak Lewis Hamilton ile 2025 için anlaştığını duyurdu.
Bugün yapılan basın toplantısında konuşan Sainz, yaşananlara dair samimi açıklamalarda bulundu. İspanyol pilot, "Ne gariptir ki, geleceğime ilk yarıştan önce karar verildi.
Ferrari ile devam edecektim, açıkçası beklenmedik bir şekilde hayır dediler, onlarla yeni bir sözleşme imzalamayı dört gözle bekliyordum ve her şey bu şekilde gitmek için doğru yolda görünüyordu." dedi.
Bu sözler, "Saiz mı Leclerc mi?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.
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