Ferdi Kadıoğlu'nun Aşırı Tatlı Anne ve Babası Yaptıkları Yorumlarla Gününüzü Güzelleştirecek

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldızı Ferdi Kadıoğlu bu sezon performansıyla parmak ısırtırken, saha dışında da taraftarların beğenisini topluyor. İstanbulspor karşılaşmasında Fenerbahçe 5-1 galip gelirken, Ferdi Kadıoğlu'nun anne ve babası oğullarını izlemek için stadyuma gelmişler. Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına konuşan Ferdi'nin anne ve babasının samimi röportajına birlikte bakalım.