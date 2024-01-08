Ferdi Kadıoğlu'nun Aşırı Tatlı Anne ve Babası Yaptıkları Yorumlarla Gününüzü Güzelleştirecek
Ferdi Kadıoğlu'nun Aşırı Tatlı Anne ve Babası Yaptıkları Yorumlarla Gününüzü Güzelleştirecek
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldızı Ferdi Kadıoğlu bu sezon performansıyla parmak ısırtırken, saha dışında da taraftarların beğenisini topluyor. İstanbulspor karşılaşmasında Fenerbahçe 5-1 galip gelirken, Ferdi Kadıoğlu'nun anne ve babası oğullarını izlemek için stadyuma gelmişler. Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına konuşan Ferdi'nin anne ve babasının samimi röportajına birlikte bakalım.
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Fenerbahçe'nin yıldız isminin bu hafta özel konukları vardı. Ferdi'nin anne ve babası Fenerbahçe'yi desteklemek için Olimpiyat Stadyumu'nda yerlerini aldılar.
Beyaz Futbol muhabirinin sorularına içtenlikle cevap veren Ferdi'nin babası izleyenleri güldürdü.
Tanışma hikayelerini de anlatan Feyzullah Kadıoğlu'nun içten tavırları çok beğenildi.
Tanışma hikayelerini de anlatan nun tavrı çok beğenildi. Ferdi Kadıoğlu'nun annesine ise "Gelininizden memnun musunuz?" sorusu soruldu.
İşte o anlar👇
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