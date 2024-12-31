Fenomen "Tokatçı Berber" Mekandan Kovuldu: Pastanın İçindeki Altınları Bulmak İçin Dedektör Getirdi

Esenyurt’ta bir pastahane, yılbaşı için yaptığı kampanyada bir pastanın içine 40 çeyrek altın koyarak satışa çıkardı. Sosyal medyada “Tokatçı Berber” olarak bilinen fenomen Mehmet Bayraktar kampanyayı duyunca dükkana altın dedektörü ile gitti. Dükkan sahipleri tarafından fark edilen Bayraktar mekandan kovuldu.