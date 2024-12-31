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Fenomen "Tokatçı Berber" Mekandan Kovuldu: Pastanın İçindeki Altınları Bulmak İçin Dedektör Getirdi

Fenomen "Tokatçı Berber" Mekandan Kovuldu: Pastanın İçindeki Altınları Bulmak İçin Dedektör Getirdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.12.2024 - 14:50

Esenyurt’ta bir pastahane, yılbaşı için yaptığı kampanyada bir pastanın içine 40 çeyrek altın koyarak satışa çıkardı. Sosyal medyada “Tokatçı Berber” olarak bilinen fenomen Mehmet Bayraktar kampanyayı duyunca dükkana altın dedektörü ile gitti. Dükkan sahipleri tarafından fark edilen Bayraktar mekandan kovuldu.

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Fatih Mahallesi Pazaryolu Caddesi'nde iş yeri bulunan Celal Koç, yeni yıl nedeniyle yaş pastaların içine 40 çeyrek altını yerleştireceklerini sosyal medya hesabı ile duyurdu.

Fatih Mahallesi Pazaryolu Caddesi'nde iş yeri bulunan Celal Koç, yeni yıl nedeniyle yaş pastaların içine 40 çeyrek altını yerleştireceklerini sosyal medya hesabı ile duyurdu.

Altınlı pastaları duyan 'Tokatçı Berber' olarak tanınan Mehmet Bayraktar da elinde dedektör ile pastaneye gitti.

Altınlı pastaları duyan 'Tokatçı Berber' olarak tanınan Mehmet Bayraktar da elinde dedektör ile pastaneye gitti.

Vitrinde sergilenen pastaların yanına dedektörle yaklaşan Bayraktar fark edilince pastane çalışanları tarafından dışarı çıkartıldı.

Vitrinde sergilenen pastaların yanına dedektörle yaklaşan Bayraktar fark edilince pastane çalışanları tarafından dışarı çıkartıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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