Fenomen Haline Gelen Gassal Dizisini Gassallar Anlattı: “Biz Her Cenazeyle Ölüyoruz”

Ünal, 'Kovid döneminde hem psikolojisi hem yoruculuğu hem de cenaze sahiplerinin acılı hali bizi çok etkilemişti. Biz her cenazeyle adeta ölüyoruz burada. Her cenaze yakınıyla bizim cenazemiz, acımız gibi hissediyoruz.' diye konuştu.

Maden kazasında kaybettiği kuzeninin cenazesinin kendisini çok etkilediğinin altını çizen Ünal, 'Etkilenmiştim ama öbür cenazeler nasılsa o da aynıydı bizim için. Hepsini biz kendi cenazemiz gibi görüyoruz zaten.' şeklinde konuştu.

Diziyi izlerken duygulandığını ve kendilerini gördüğünü ifade eden gassal Mücahit Murat da şunları kaydetti:

'Adı üstünde, dizi bir gassalı anlatıyor. Beğendim, hoşuma gitti. Dizide kendimizi gördüm. O arkadaşın yerine kendimi koydum. 'Gufraneke ya Rahman' diyor cenazeyi yıkarken. Çok eskiden beri bu işi yaptığımız için alıştık biz. Sadece kendi yakınımızı, anne-babamızı yıkarken bir acımız oluyor.'