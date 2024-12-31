Fenomen Haline Gelen Gassal Dizisini Gassallar Anlattı: “Biz Her Cenazeyle Ölüyoruz”
Fenomen Haline Gelen Gassal Dizisini Gassallar Anlattı: “Biz Her Cenazeyle Ölüyoruz”
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığına bağlı gasilhanede görev yapan gassallar, Gassal dizisini izlerken duygulandıklarını, kendi hikayelerini izlediklerini anlattı.
Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Saral, 'Ölünce beni kim yıkayacak?' sorusunun peşine düşen gassal (ölü yıkayıcı) Baki'nin hikayesinin anlatıldığı Gassal dizisini izleyince tebessüm ettiğini söyledi.
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Dizinin üç bölümünü izleme fırsatı bulduğunu belirten Saral, "Her yönüyle doğru çekilen bir dizi. Hem duygu yönüyle hem fiziksel hareketleriyle, insanlarla ilişkileriyle çok doğru hareketler yapılmış." dedi.
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Gassal, gasilhane ve cenaze kavramlarının insanlara bir soğukluk hissi verdiğini ifade eden Saral, gassallığı bilinmeyen bir dünya olarak nitelendirdi.
Saral, gassallığın girilmesi çekinilen bir dünya olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
Gasilhanede 5 yıldır çalıştığını dile getiren Önder Ünal ise kendilerini en çok Kovid-19 salgını döneminin etkilediğine değindi.
Mesleğinin merhamet işi olduğunu dile getiren 5 yıllık gassal Emine Karbuz, bebek cenazelerinden çok etkilendiğini vurguladı.
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Gassal olduğunu duyanların şaşırdığını anlatan Emine Babuşcu da "Bazıları olumsuz bakabiliyor. Anlatıyorum onlara. Bazıları, 'nasıl yapabiliyorsun, gençsin yapamazsın' diyorlar. Yaptığım meslekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. Babuşcu, şunları söyledi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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