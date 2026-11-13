Fenerbahçe Nathan Ake'nin Sağ Alt Adalesindeki Yeni Sorunu Resmen Duyurdu

Resmi açıklamada oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına dair bir bilgi yer almadı. Haberlerde yaklaşık bir aydan söz ediliyor, ama bu süre MR sonrası kesinleşecek. 31 yaşındaki Hollandalı savunmacı geçen haftalarda zaten tedavi programındaydı. Teknik heyetin defans planı da bu yüzden bir kez daha masaya yatırılacak.