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Fenerbahçe Nathan Ake'nin Sağ Alt Adalesindeki Yeni Sorunu Resmen Duyurdu

Fenerbahçe Nathan Ake'nin Sağ Alt Adalesindeki Yeni Sorunu Resmen Duyurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.11.2026 - 19:45
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Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin sakatlık sürecine yeni bir madde eklendi. Hollandalı savunmacı, önceki sakatlığının rehabilitasyonu için yaptığı bireysel çalışma sırasında ağrı hissetti. Şikayetin sürmesi üzerine kulübün sağlık heyeti aynı gün MR görüntülemesi yapılmasına karar verdi. Kulüp, yaralanmanın yerini resmi açıklamayla duyurdu.

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Önce MR kararı alındı.

Önce MR kararı alındı.

Ake önceki sakatlığının rehabilitasyonunu sürdürüyordu. Bireysel çalışmanın ortasında sağ alt adalesinde ağrı hissedince antrenman yarıda kaldı. Kulüp açıklamasında MR sonucunun aynı gün netleşeceğini yazdı. Taraftarın tepkisi hızlı geldi, çünkü aynı oyuncudan bu sezon kötü haber duymak ilk kez olmuyor.

Dönüş tarihi henüz yok.

Dönüş tarihi henüz yok.

Resmi açıklamada oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına dair bir bilgi yer almadı. Haberlerde yaklaşık bir aydan söz ediliyor, ama bu süre MR sonrası kesinleşecek. 31 yaşındaki Hollandalı savunmacı geçen haftalarda zaten tedavi programındaydı. Teknik heyetin defans planı da bu yüzden bir kez daha masaya yatırılacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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