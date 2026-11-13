Fenerbahçe Nathan Ake'nin Sağ Alt Adalesindeki Yeni Sorunu Resmen Duyurdu
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Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin sakatlık sürecine yeni bir madde eklendi. Hollandalı savunmacı, önceki sakatlığının rehabilitasyonu için yaptığı bireysel çalışma sırasında ağrı hissetti. Şikayetin sürmesi üzerine kulübün sağlık heyeti aynı gün MR görüntülemesi yapılmasına karar verdi. Kulüp, yaralanmanın yerini resmi açıklamayla duyurdu.
Önce MR kararı alındı.
Dönüş tarihi henüz yok.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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