Fenerbahçe Kadın Voleybol'un Genç Yıldızı Duru Türknas'ı Yakından Tanıyalım!
Fenerbahçe Kadın Voleybol'un Genç Yıldızı Duru Türknas'ı Yakından Tanıyalım!
Fenerbahçe Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Beykoz Üniversitesi’ni 3-0 mağlup ederek 1. Lig Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonluğun ardından sarı-lacivertli kulübün başarılı sporcusu Duru Türknas, paylaşımıyla dikkat çekti. Peki Duru Türknas kimdir?
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10-16 Mayıs tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenlenen Süper Lig'e yükselme müsabakaları final maçında Fenerbahçe Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi’ni 3-0'la geçti ve şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.
Sarı-lacivertli voleybolcular, madalyalarını aldı ve başarılarını salonda halay çekerek kutladı.
Zaferin ardından Duru Türknas'ın paylaşımı, sosyal medyada viral oldu.
1.84 boyundaki Türknas, smaçör mevkisinde rol alıyor.
Kariyerine 2020 yılında Fenerbahçe Koleji'nde başlayan 19 yaşındaki voleybolcu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Milli Takım'ın U19 formasını da giyen başarılı isim, sezon başında TVF 1. Lig ekiplerinden Yeşilyurt'a transfer oldu.
Mart ayında sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'ye geri döndü.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan sporcu @duruturknas adıyla Instagram'da yer alıyor ve 98 binden fazla takipçisi bulunuyor.
Kariyerinin başında olan milli sporcuya başarılı bir serüven diliyoruz!
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