Fenerbahçe İki Golünün VAR'dan Döndüğü Gecede Adana Demirspor Engelini Aştı

Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu oldu. İlk yarısı 0-0 biten maça ikinci yarıda VAR kararları damga vurdu. Fenerbahçe krize sürüklenen maçta hücum oyuncularıyla rahat nefes aldı. Fenerbahçe bu sonuçla zirve takibini de sürdürdü. Adana Demirspor ise dipteki yerini korudu.