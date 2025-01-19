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Fenerbahçe İki Golünün VAR'dan Döndüğü Gecede Adana Demirspor Engelini Aştı

Fenerbahçe İki Golünün VAR'dan Döndüğü Gecede Adana Demirspor Engelini Aştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.01.2025 - 20:58

Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu oldu. İlk yarısı 0-0 biten maça ikinci yarıda VAR kararları damga vurdu. Fenerbahçe krize sürüklenen maçta hücum oyuncularıyla rahat nefes aldı. Fenerbahçe bu sonuçla zirve takibini de sürdürdü. Adana Demirspor ise dipteki yerini korudu.

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Fenerbahçe , deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olduğu maçta ilk yarı rakibine üstünlük sağlayamadı.

Fenerbahçe , deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olduğu maçta ilk yarı rakibine üstünlük sağlayamadı.

İkinci yarıya ise adeta VAR kararları damga vurdu. Fenerbahçe'nin iki golü VAR kararı ile iptal edildi.

İkinci yarıya ise adeta VAR kararları damga vurdu. Fenerbahçe'nin iki golü VAR kararı ile iptal edildi.

VAR kararlarının ardından Fenerbahçe krizi golcüleriyle aşmayı başardı. 69 ve 71'de En-Nesyri ile 2-0 öne geçen Fenerbahçe rahat bir nefes aldı.

VAR kararlarının ardından Fenerbahçe krizi golcüleriyle aşmayı başardı. 69 ve 71'de En-Nesyri ile 2-0 öne geçen Fenerbahçe rahat bir nefes aldı.

74'te Edin Dzeko sahneye çıktı ve skoru 3-0'a taşıyarak adeta maçı bitiren isim oldu.

74'te Edin Dzeko sahneye çıktı ve skoru 3-0'a taşıyarak adeta maçı bitiren isim oldu.

75'te Edin Dzeko'nun yerine giren Cenk Tosun ise gecenin sonucunu belirledi ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.

75'te Edin Dzeko'nun yerine giren Cenk Tosun ise gecenin sonucunu belirledi ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Kerem Senol

var da yabancı olunca da aynı hatalar oluyor.Bak bariz gol verilmedi ama sıkıntı olmadan bunuda aştık.Ama Mourinho hocam bu böyle olmaz,. Adana'da bu şekilde... Devamını Gör

Cindirella Man

Adana Demirspor dibdeki yerini korudu mu dibdeki yeri korumak nasıl bir şey editör 😄😄

Osman Elmallı

yine en önde fbPUT haberi