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Fenerbahçe'den Rekor Bedelle Ayrılıyor: Ferdi Kadıoğlu İngiltere Yolcusu

Fenerbahçe'den Rekor Bedelle Ayrılıyor: Ferdi Kadıoğlu İngiltere Yolcusu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 18:54

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun arka adale gerilmesi nedeni ile Lille maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. A Spor ise milli futbolcunun transfer olduğunu resmen duyurdu!

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EURO 2024 sonrası tüm dünyanın dikkatini çeken Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, takımdan ayrılıyor.

EURO 2024 sonrası tüm dünyanın dikkatini çeken Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, takımdan ayrılıyor.

Fenerbahçe, milli futbolcunun sakatlığı sebebiyle bu akşam saat 20'de başlayacak Lille maçının kadrosuna alınmadığını açıklarken transfer haberi geldi.

Fenerbahçe, milli futbolcunun sakatlığı sebebiyle bu akşam saat 20'de başlayacak Lille maçının kadrosuna alınmadığını açıklarken transfer haberi geldi.

A Spor "Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da! Fenerbahçe bonuslarla birlikte 35 milyon avro kazanacak." dedi.

Fenerbahçe'nin Lille karşısındaki ilk 11'i

Fenerbahçe'nin Lille karşısındaki ilk 11'i

Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Edin Dzeko.

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

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