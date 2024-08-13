Fenerbahçe'den Rekor Bedelle Ayrılıyor: Ferdi Kadıoğlu İngiltere Yolcusu
Fenerbahçe'den Rekor Bedelle Ayrılıyor: Ferdi Kadıoğlu İngiltere Yolcusu
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun arka adale gerilmesi nedeni ile Lille maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. A Spor ise milli futbolcunun transfer olduğunu resmen duyurdu!
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EURO 2024 sonrası tüm dünyanın dikkatini çeken Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, takımdan ayrılıyor.
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Fenerbahçe, milli futbolcunun sakatlığı sebebiyle bu akşam saat 20'de başlayacak Lille maçının kadrosuna alınmadığını açıklarken transfer haberi geldi.
A Spor "Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da! Fenerbahçe bonuslarla birlikte 35 milyon avro kazanacak." dedi.
Fenerbahçe'nin Lille karşısındaki ilk 11'i
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