Kritik Maça Saatler Kala Lille'den Fenerbahçe'ye Mauro Icardi Göndermesi!
Kritik Maça Saatler Kala Lille'den Fenerbahçe'ye Mauro Icardi Göndermesi!
Fransız temsilcisi Lille, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile özleşen şarkıcı Simge'nin Aşkın Olayım parçasını kullandı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda bu akşam saat 20'de sarı-lacivertli temsilcimize konuk olacak Lille'den dikkat çeken bir hamle geldi.
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Fransız ekip, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin gol sevincindeki Aşkın Olayım şarkısını İstanbul temalı gönderisinde kullandı.
Lille'in paylaşımı 👇
Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
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