İtalyan Milletvekili Vannacci Olimpiyat Şampiyonluğunun Ardından Yine Egonu'yu Hedef Aldı!
İtalyan Milletvekili Vannacci Olimpiyat Şampiyonluğunun Ardından Yine Egonu'yu Hedef Aldı!
İtalya'nın aşırı sağcı Lig Partisi'nden Avrupa Parlamentosu milletvekili olan Roberto Vannacci'nin Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncusu Paola Egonu için 'bedensel özelliklerinin İtalyanların çoğundan farklı olduğunu' söylemesi tepki topladı.
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybolda altın madalya, finalde ABD'yi 3-0'la geçen İtalya'nın olmuştu.
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Julio Velasco yönetimindeki ekipte Paulo Egonu, turnuvanın en dikkat çekici performanslarından birine imza atarak şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.
Tarihi başarının ardından geçen yıl eşcinsellik karşıtı ve ırkçı yorumların yer aldığı "Dünya Baş Aşağı" isimli kitabını yayımlayarak dikkati çeken, haziran ayında aşırı sağcı Lig'den AP milletvekili seçilen Vannacci, Egonu hakkındaki sözleriyle tartışmalara yol açtı.
Vannacci, İtalyan voleybol takımının kazanmasından dolayı çok mutluyum ve tüm sporcuları, özellikle de çok yetenekli bir sporcu olan Paola Egonu'yu tebrik ediyorum. Onun İtalyanlığını asla sorgulamadım ancak bedensel özelliklerinin İtalyanların çoğunu temsil etmediğini tekrar belirtmek istiyorum." dedi.
Vannacci, bir başka yorumunda da Rus asıllı Ekaterina Antropova'yı da tebrik ettiğini ama onun da "bedensel özelliklerinin tam olarak İtalyan olmadığını" söyledi.
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Lig Partisi'nin İtalya'daki koalisyon ortağı Forza Italia'nın senatörü Maurizio Gasparri de Lig Partili bu ismin çıkışını "beyinsizce" olarak niteledi.
İtalyan voleybolcu Egonu, daha önce maruz kaldığı ırkçı yorumlar ve saldırılar sebebiyle Ekim 2022’de İtalya Milli Takımı’na bir süre ara vermek istediğini açıklamıştı. Paola Egonu, Şubat 2023'te de ülkesi İtalya'nın "ırkçı bir ülke" olduğunu söylemişti.
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