İtalyan Milletvekili Vannacci Olimpiyat Şampiyonluğunun Ardından Yine Egonu'yu Hedef Aldı!

İtalya'nın aşırı sağcı Lig Partisi'nden Avrupa Parlamentosu milletvekili olan Roberto Vannacci'nin Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncusu Paola Egonu için 'bedensel özelliklerinin İtalyanların çoğundan farklı olduğunu' söylemesi tepki topladı.