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Umut Nayir Yılmaz Vural ile Canberk Dilaver Arasında Yaşanan Viral Olayı Anlattı!

Umut Nayir Yılmaz Vural ile Canberk Dilaver Arasında Yaşanan Viral Olayı Anlattı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 18:34

Fenerbahçe'den Konyaspor'a transfer olan milli futbolcu Umut Nayir, Sportbox'a konuk oldu. 31 yaşındaki forvet, Türk futbol tarihinin unutulmaz anları arasında gösterilen teknik direktör Yılmaz Vural'ın Canberk Dilaver ile olan anısını anlattı.

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Göztepe, 2017 yılında mücadele ettiği TFF 1. Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından takımın başına Yılmaz Vural'ı getirmişti.

Göztepe, 2017 yılında mücadele ettiği TFF 1. Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından takımın başına Yılmaz Vural'ı getirmişti.

Vural, Giresunspor’u 2-1 mağlup ettikleri maçta oyuncusu Canberk Dilaver’e küfretmişti.

Vural, Giresunspor’u 2-1 mağlup ettikleri maçta oyuncusu Canberk Dilaver’e küfretmişti.

Tecrübeli teknik adamın, “Canberk, lan kaleciye dönme a… k…” dediği canlı yayında herkes tarafından duyulmuştu.

Tecrübeli teknik adamın, “Canberk, lan kaleciye dönme a… k…” dediği canlı yayında herkes tarafından duyulmuştu.

O dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Umut Nayir, yaşananları Sportbox'a anlattı. 👇

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