Umut Nayir Yılmaz Vural ile Canberk Dilaver Arasında Yaşanan Viral Olayı Anlattı!

Fenerbahçe'den Konyaspor'a transfer olan milli futbolcu Umut Nayir, Sportbox'a konuk oldu. 31 yaşındaki forvet, Türk futbol tarihinin unutulmaz anları arasında gösterilen teknik direktör Yılmaz Vural'ın Canberk Dilaver ile olan anısını anlattı.