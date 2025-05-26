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Fenerbahçe Beko, EuroLeague Şampiyonluğunu Yarın Taraftarıyla Kutlayacak

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Şampiyonluğunu Yarın Taraftarıyla Kutlayacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.05.2025 - 16:20

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four'da elde ettiği büyük başarıyla tarih yazdı. Takımın gösterdiği performans, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük coşku yarattı. Zafer sonrası sokaklara dökülen taraftarlar, kutlamalarla geceye damga vurdu. 

Kulüp bugün yaptığı açıklamayla kupayı taraftarla buluşturacaklarını açıkladı.

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Fenerbahçe'de şampiyonluk sevinci sürüyor.

Fenerbahçe'de şampiyonluk sevinci sürüyor.

Abu Dabi'de oynanan Final Four'da Panathinaikos ve Monaco'yu geçerek kupaya kazanan Fenerbahçe'de zafer sarhoşluğu sürüyor. 

Dün gece binlerce Fenerbahçe taraftarı meydanlarda izlediği maçın ardından sokaklara dökülerek bu zaferi kutladı.

Kupa şimdi İstanbul'da taraftarla buluşacak.

Kupa şimdi İstanbul'da taraftarla buluşacak.

Fenerbahçe, kazanılan kupayla bugün yurda döndü. Yarın da taraftarıyla bir araya gelerek şampiyonluk kutlaması gerçekleştirecek. Kulüpten yapılan açıklamayla program da duyuruldu.

Üstü açık otobüsle taraftar selamlanacak.

Üstü açık otobüsle taraftar selamlanacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 'Tarih yazan takımımız, 27 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüs ile hareket ederek Bostancı'dan Göztepe Parkı'na doğru ilerleyecek. Göztepe Parkı'na kurulacak özel platformda, Avrupa şampiyonluğumuzu binlerce Fenerbahçeliyle birlikte coşkuyla kutlayacağız. Büyük Fenerbahçe taraftarımızı bu tarihi ana tanıklık etmeye, bu büyük gururu birlikte yaşamaya Salı günü Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı'na bekliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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