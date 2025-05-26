Fenerbahçe Beko, EuroLeague Şampiyonluğunu Yarın Taraftarıyla Kutlayacak
Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four'da elde ettiği büyük başarıyla tarih yazdı. Takımın gösterdiği performans, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük coşku yarattı. Zafer sonrası sokaklara dökülen taraftarlar, kutlamalarla geceye damga vurdu.
Kulüp bugün yaptığı açıklamayla kupayı taraftarla buluşturacaklarını açıkladı.
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Fenerbahçe'de şampiyonluk sevinci sürüyor.
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Kupa şimdi İstanbul'da taraftarla buluşacak.
Üstü açık otobüsle taraftar selamlanacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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