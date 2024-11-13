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Fenerbahçe Beko'da Münih Galibiyetinin Yıldızı Nigel Hayes'e Euroleague'den Türkçe Övgü!

Fenerbahçe Beko'da Münih Galibiyetinin Yıldızı Nigel Hayes'e Euroleague'den Türkçe Övgü!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.11.2024 - 09:16

Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Nigel Hayes, Münih maçına damga vurdu. Tecrübeli basketbolcu, ilk yarıda 6 sayı buldu. İkinci yarıda ise 19 sayı atarak takımını galibiyete taşıdı. Müthiş performans, herkesten alkış aldı. Euroleague de X hesabından başarıyı taçlandırdı.

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Anadolu Efes ile birlikte ülkemizi Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, sezonun 9. maçında Münih'i konuk etti.

Anadolu Efes ile birlikte ülkemizi Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, sezonun 9. maçında Münih'i konuk etti.

Sarı-lacivertliler, rakibini 87-76'lık skorla mağlup etmeyi başardı ve 7. galibiyetini aldı.

Sarı-lacivertliler, rakibini 87-76'lık skorla mağlup etmeyi başardı ve 7. galibiyetini aldı.

Nigel Hayes, 25 sayıyla maçın en çok sayı kaydeden ismi oldu. Bu sayıların 18'i, üçüncü çeyrekte geldi.

Nigel Hayes, 25 sayıyla maçın en çok sayı kaydeden ismi oldu. Bu sayıların 18'i, üçüncü çeyrekte geldi.

Galibiyetin ardından Euroleague, X'teki resmi hesabından Nigel Hayes paylaşımında bulundu.

Galibiyetin ardından Euroleague, X'teki resmi hesabından Nigel Hayes paylaşımında bulundu.

29 yaşındaki basketbolcuya "Saygılar abi" denildi. 👇

29 yaşındaki basketbolcuya "Saygılar abi" denildi. 👇

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