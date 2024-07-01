Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe Atletico Madrid'den Kiraladığı Milli Futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Bonservisini Aldı!

Fenerbahçe Atletico Madrid'den Kiraladığı Milli Futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Bonservisini Aldı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 00:21

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü’yü 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2023-2024 sezonunun başında İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Çağlar Söyüncü, devre arasında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

2023-2024 sezonunun başında İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Çağlar Söyüncü, devre arasında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamıştı.

Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamıştı.

Takımı Jose Mourinho'ya emanet eden Başkan Ali Koç ve yönetim, , 28 yaşındaki stoperin bonservisini aldı.

Takımı Jose Mourinho'ya emanet eden Başkan Ali Koç ve yönetim, , 28 yaşındaki stoperin bonservisini aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada İspanyol ekibine 8 milyon 500 bin Euro ödeneceğini aktarıldı. Ayrıca tutarın 4 sene içerisinde 7 taksitle ödeneceği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada İspanyol ekibine 8 milyon 500 bin Euro ödeneceğini aktarıldı. Ayrıca tutarın 4 sene içerisinde 7 taksitle ödeneceği belirtildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın