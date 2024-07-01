Fenerbahçe Atletico Madrid'den Kiraladığı Milli Futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Bonservisini Aldı!
Fenerbahçe Atletico Madrid'den Kiraladığı Milli Futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Bonservisini Aldı!
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü’yü 3+1 yıllığına renklerine bağladı.
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2023-2024 sezonunun başında İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Çağlar Söyüncü, devre arasında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.
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Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamıştı.
Takımı Jose Mourinho'ya emanet eden Başkan Ali Koç ve yönetim, , 28 yaşındaki stoperin bonservisini aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada İspanyol ekibine 8 milyon 500 bin Euro ödeneceğini aktarıldı. Ayrıca tutarın 4 sene içerisinde 7 taksitle ödeneceği belirtildi.
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