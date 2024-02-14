Fazla Kilolarıyla Dikkat Çeken Futbolcunun Duran Toplardaki Yeteneği Viral Oldu
Fazla Kilolarıyla Dikkat Çeken Futbolcunun Duran Toplardaki Yeteneği Viral Oldu
Twitter'da GIDI kullanıcı isimli kişi fazla kilolarıyla dikkat çeken futbolcunun duran top meziyetlerini gösterdiği videosuyla viral oldu. Mesafe tanımaksızın şut çekip kaledeki örümcek ağlarını temizleyen futbolcunun harika frikikleriyle karşınızdayız.
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Şut tekniğiyle büyüleyen futbolcunun attığı goller sosyal medyada viral oldu.
Fazla kilolarıyla dikkat çeken kişinin topa adeta fısıldayarak koordinat verdiği vuruşlar çok beğenildi.
Terapi gibi goller atan futbolcunun videosu milyonlarca kez izlendi.
İşte o anlar👇
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