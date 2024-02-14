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Acun Ilıcalı Transfer Ettiğinde Yere Göğe Sığdıramamıştı! Jaden Philogene'den İnanılmaz Gol

Acun Ilıcalı Transfer Ettiğinde Yere Göğe Sığdıramamıştı! Jaden Philogene'den İnanılmaz Gol

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
14.02.2024 - 15:12

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de Jaden Philogene, ligdeki son maçta harika bir gole imza attı. 22 yaşındaki futbolcu, tüm futbolseverlerin ilgisini çekti.

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İngiltere Championship'in 32. haftasında Hull City, Rotherham deplasmanına çıktı.

İngiltere Championship'in 32. haftasında Hull City, Rotherham deplasmanına çıktı.

Play-off potası için mutlak galibiyet alması gereken turuncu-siyahlılar, zor da olsa kazandı.

2-1'lik Hull City ile biten karşılaşmaya Jaden Philogene'nin attığı gol damga vurdu.

2-1'lik Hull City ile biten karşılaşmaya Jaden Philogene'nin attığı gol damga vurdu.

İngiliz oyuncu, dar açıdan attığı 'rabona' ile takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.

Acun Ilıcalı, sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 5.8 milyon euro bedelle transfer ettiği futbolcu hakkında "bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur" demişti.

Acun Ilıcalı, sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 5.8 milyon euro bedelle transfer ettiği futbolcu hakkında "bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur" demişti.

Philogene, bu sezon Championship'te 17 maça çıktı ve şu ana kadar 7 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

Philogene'nin golü 👇

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