Acun Ilıcalı Transfer Ettiğinde Yere Göğe Sığdıramamıştı! Jaden Philogene'den İnanılmaz Gol
Acun Ilıcalı Transfer Ettiğinde Yere Göğe Sığdıramamıştı! Jaden Philogene'den İnanılmaz Gol
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de Jaden Philogene, ligdeki son maçta harika bir gole imza attı. 22 yaşındaki futbolcu, tüm futbolseverlerin ilgisini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İngiltere Championship'in 32. haftasında Hull City, Rotherham deplasmanına çıktı.
2-1'lik Hull City ile biten karşılaşmaya Jaden Philogene'nin attığı gol damga vurdu.
Acun Ilıcalı, sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 5.8 milyon euro bedelle transfer ettiği futbolcu hakkında "bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur" demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda