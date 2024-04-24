Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fatih Terim’in Panathinaikos’u Şampiyonluk Yolunda Yara Aldı: Maça Samet’in Hatası Damga Vurdu

Fatih Terim’in Panathinaikos’u Şampiyonluk Yolunda Yara Aldı: Maça Samet’in Hatası Damga Vurdu

Fatih Terim
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.04.2024 - 22:55

Fatih Terim’in çalıştırdığı Panathinaikos, şampiyonluk için oynadığı play-off mücadelesinde AEK deplasmanına konuk oldu. AEK, Panathinaikos’u 3-0 mağlup ederek zirvede puan farkını 4’e çıkardı. Mücadelede forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın’ın yaptığı hata ise maça damga vurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Karşılaşmaya liderlik için çıkan Panathinaikos, Eliasson ve Ponce’nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

Karşılaşmaya liderlik için çıkan Panathinaikos, Eliasson ve Ponce’nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

AEK, ikinci yarıda Eliasson ile bir gol daha bularak mücadeleyi 3-0 kazandı ve zirvede 4 puanlık fark elde etti.

AEK, ikinci yarıda Eliasson ile bir gol daha bularak mücadeleyi 3-0 kazandı ve zirvede 4 puanlık fark elde etti.

Ponce’nin attığı ikinci golde, Panathinaikos forması giyen Samet Akaydın’ın yaptığı hata ise Fatih Terim’i çıldırttı.

Ponce’nin attığı ikinci golde, Panathinaikos forması giyen Samet Akaydın’ın yaptığı hata ise Fatih Terim’i çıldırttı.

İşte o anlar 👇

Panathinaikos, şampiyonluk için kalan 3 maçını kazanarak AEK’nın puan kaybetmesini bekleyecek.

Panathinaikos, şampiyonluk için kalan 3 maçını kazanarak AEK’nın puan kaybetmesini bekleyecek.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın