Fatih Terim’in Panathinaikos’u Şampiyonluk Yolunda Yara Aldı: Maça Samet’in Hatası Damga Vurdu
Fatih Terim’in Panathinaikos’u Şampiyonluk Yolunda Yara Aldı: Maça Samet’in Hatası Damga Vurdu
Fatih Terim’in çalıştırdığı Panathinaikos, şampiyonluk için oynadığı play-off mücadelesinde AEK deplasmanına konuk oldu. AEK, Panathinaikos’u 3-0 mağlup ederek zirvede puan farkını 4’e çıkardı. Mücadelede forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın’ın yaptığı hata ise maça damga vurdu.
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Karşılaşmaya liderlik için çıkan Panathinaikos, Eliasson ve Ponce’nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.
AEK, ikinci yarıda Eliasson ile bir gol daha bularak mücadeleyi 3-0 kazandı ve zirvede 4 puanlık fark elde etti.
Ponce’nin attığı ikinci golde, Panathinaikos forması giyen Samet Akaydın’ın yaptığı hata ise Fatih Terim’i çıldırttı.
İşte o anlar 👇
Panathinaikos, şampiyonluk için kalan 3 maçını kazanarak AEK’nın puan kaybetmesini bekleyecek.
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