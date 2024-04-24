Fatih Terim’in Panathinaikos’u Şampiyonluk Yolunda Yara Aldı: Maça Samet’in Hatası Damga Vurdu

Fatih Terim’in çalıştırdığı Panathinaikos, şampiyonluk için oynadığı play-off mücadelesinde AEK deplasmanına konuk oldu. AEK, Panathinaikos’u 3-0 mağlup ederek zirvede puan farkını 4’e çıkardı. Mücadelede forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın’ın yaptığı hata ise maça damga vurdu.