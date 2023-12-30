Fatih Altaylı "Suudi Arabistan Fikri Ali Koç'tan Çıktı" Dediği İddialarına Ateş Püskürdü
Fatih Altaylı "Suudi Arabistan Fikri Ali Koç'tan Çıktı" Dediği İddialarına Ateş Püskürdü
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali karşılaşması 'Atatürk' ve 'İstiklal Marşı' krizi yüzünden iptal edildi. Gazeteci Fatih Altaylı'nın daha önceki bir yazısında Riyad fikrinin Ali Koç'tan çıktığını yazdığı iddiaları gündem oldu. Bu haberlerin yayılmasıyla beraber Fatih Altaylı öfke kustu.
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Süper Lig'in ardından Süper Kupa'da yeniden karşılaşacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe geçtiğimiz akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saat 20.45'te maça çıkacaktı.
Al-Awwal Park Stadyumu’nda oynanması planlanan karşılaşmada futbolcuların Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine giymek istedikleri Atatürk baskılı formalara izin verilmedi.
İstiklal Marşı'nı müzik sesiyle bastırarak okutmayan Suudi yetkililer bir de kendi marşlarının çalışmasını talep etse de bu istekleri kabul edilmedi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi saatler süren bir toplantı yaptı.
Kulüp başkanlarının rest çekmesiyle beraber takımlar kaldığı otellerden çıkmadı, kupa maçı iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi.
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Geçtiğimiz akşam yaşanan skandalların ardından bir de gazeteci Fatih Altaylı'nın daha önce yayınladığı bir köşe yazısında "Suudi Arabistan'da Süper Kupa oynama fikrinin Ali Koç'tan çıktığı" iddiasına yer verdiği konuşuldu.
Altaylı'nın Ali Koç hakkında aynı zamanda "Suudi Arabistan'a koşarcasına giden kim? Ali Koç" gibi açıklamalarda bulunduğu iddiası kısa sürede gündem oldu.
Aktif olarak kullandığı X (Twitter) hesabından açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı çok sert bir dille açıkladı.
Söz konusu paylaşımlar hakkında ateş püsküren gazeteci "Benim ne böyle bir sözüm var ne de böyle bir yazım. Bu aşağılık bir pislik hesabın yalanıdır." ifadelerini kullandı.
Fatih Altaylı'nın paylaşımını da buradan görebilirsiniz 👇
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