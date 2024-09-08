Fatih Altaylı'dan Muhalefet Liderlerine 'Sezgin Baran Korkmaz' İsyanı!
Fatih Altaylı'dan Muhalefet Liderlerine 'Sezgin Baran Korkmaz' İsyanı!
Gazeteci Fatih Altaylı'nın firari iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'la yaptığı röportaj YouTube'da milyonlarca izlendi. Ancak Korkmaz'ın anlattıklarına muhalefet ve basın dünyasının sessiz kalmasına Fatih Altıylı'dan tepki geldi.
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Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında kara para suçlamasıyla tutuklu olduğu ABD’de Ağustos 2023’te tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz’ı konuk etmişti.
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Sezgin Baran Korkmaz, programda eski CIA Başkanı James Woolsey ile Florya'daki Galatasaray Tesisleri'nde görüştüğünü iddia etti. Korkmaz ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine "İnan Kıraç'ın 50 milyon dolarlık borcunu sileceksin" dediğini öne sürdü.
Fatih Altaylı, milyonlar izlenen ve birçok önemli iddianın gündeme geldiği röportaja basın ve muhalefet liderlerinin tepkisiz kalmasına ise isyan etti.
Fatih Altaylı paylaşımında, "Çok ilginç. Sezgin Baran Korkmaz ile yaptığım röportajı milyonlar izledi. İddialar anlatılanlar korkunç. Sosyal medyada her bölümü ayrı ayrı tt oldu. Sözcü hariç merkez medyada sözde muhalif internet sitelerinde ve muhalefet partilerinde ve hatta Ümit Özdağ da bile karşılık bulmadı. Çok acayip" ifadelerini kullandı.
Fatih Altaylı'nın paylaşımı ve programın tamamı 👇
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Söz konusu röportaj 👇
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