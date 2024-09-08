Fatih Altaylı'dan Muhalefet Liderlerine 'Sezgin Baran Korkmaz' İsyanı!

Gazeteci Fatih Altaylı'nın firari iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'la yaptığı röportaj YouTube'da milyonlarca izlendi. Ancak Korkmaz'ın anlattıklarına muhalefet ve basın dünyasının sessiz kalmasına Fatih Altıylı'dan tepki geldi.

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