Farah Zeynep Abdullah'ın Kendisine Hakaret Edenler İçin Bulduğu Dahiyane Çözüm

Geçtiğimiz günlerde değiştirdiği saç rengiyle gündeme gelen isim, bu kez Cosmpolitan Dergisi'ne verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Tam bir yaz kızı olan Abdullah, verdiği pozlarla da bunu kanıtlamış oldu.

Farah Zeynap Abdullah, Işıl B.Cinmen ile de keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Sorulara tüm samimiyetiyle cevap veren Abdullah, hem projelerinden hem de özel hayatından bahsetti.