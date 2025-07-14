Farah Zeynep Abdullah'ın Kendisine Hakaret Edenler İçin Bulduğu Dahiyane Çözüm
İlk olarak televizyon ekranlarından tanıdığımız Farah Zeynep Abdullah, magazin manşetlerinde de sık sık yer alıyor. Tepkileri ve yorumlarıyla magazin dünyasının yakından takip edilen ismi, birbirinden başarılı projelere de imza atıyor.
Farah Zeynep Abdullah, son olarak Cosmopolitan Dergisi'ne konuk oldu ve keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Abdullah, kendisi hakkında bilinmeyenleri anlatarak herkesi de şaşırttı.
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Farah Zeynep Abdullah, genç yaşta televizyon dünyasına adımını attı.
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Ünlü isim, son olarak Cosmopolitan'a konuk oldu.
"Bazen bana hakaret edenleri görüntülü arıyorum Instagram’dan, kimse açmıyor."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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