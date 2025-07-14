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Farah Zeynep Abdullah'ın Kendisine Hakaret Edenler İçin Bulduğu Dahiyane Çözüm

Farah Zeynep Abdullah'ın Kendisine Hakaret Edenler İçin Bulduğu Dahiyane Çözüm

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.07.2025 - 23:38

İlk olarak televizyon ekranlarından tanıdığımız Farah Zeynep Abdullah, magazin manşetlerinde de sık sık yer alıyor. Tepkileri ve yorumlarıyla magazin dünyasının yakından takip edilen ismi, birbirinden başarılı projelere de imza atıyor. 

Farah Zeynep Abdullah, son olarak Cosmopolitan Dergisi'ne konuk oldu ve keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Abdullah, kendisi hakkında bilinmeyenleri anlatarak herkesi de şaşırttı.

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Farah Zeynep Abdullah, genç yaşta televizyon dünyasına adımını attı.

Farah Zeynep Abdullah, genç yaşta televizyon dünyasına adımını attı.

İlk olarak “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde canlandırdığı Aylin karakteriyle akıllarımıza kazanan isim, yıldızını git gide parlattı. Kariyerini başarılı bir şekilde yöneten isim birbirinden ünlü yapımlarda, birbirinden ünlü oyuncularla birlikte rol aldı. Son olarak Masumlar Apartmanı dizisiyle televizyon ekranlarında yer alan isim, ayrıca Bergen ve Bihter filmleriyle takdir topladı.

Ünlü isim, son olarak Cosmopolitan'a konuk oldu.

Ünlü isim, son olarak Cosmopolitan'a konuk oldu.

Geçtiğimiz günlerde değiştirdiği saç rengiyle gündeme gelen isim, bu kez Cosmpolitan Dergisi'ne verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Tam bir yaz kızı olan Abdullah, verdiği pozlarla da bunu kanıtlamış oldu. 

Farah Zeynap Abdullah, Işıl B.Cinmen ile de keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Sorulara tüm samimiyetiyle cevap veren Abdullah, hem projelerinden hem de özel hayatından bahsetti.

"Bazen bana hakaret edenleri görüntülü arıyorum Instagram’dan, kimse açmıyor."

"Bazen bana hakaret edenleri görüntülü arıyorum Instagram’dan, kimse açmıyor."

Farah Zeynep Abdullah 'Eleştiriler, davalar... Ne kadar zorluyor?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

'Hayatımın merkezine koymuyorum. Mesleğimin getirilerinin bazılarının bunlar olduğunun farkındayım. Hakaret edenler, tehdit edenler seni bir JPEG’ten ibaret sanıyor. Bir şey yazılıyor, ben üç saniyede okuyup geçiyorum, benim hayatıma dahil olmuyor iyi-kötü o yazdıkları. Bazen, eğer neşeli modumdaysam cevap veriyorum. Hakaret edenlere video araması bile yapmışlığım var Instagram’dan, kimse açmıyor. Yazarken çok kolay çünkü, yüzümü görünce ne hissedeceklerini merak ediyorum. E madem yazabiliyorsun, benim de canım isterse cevap verme hakkım oluyor ve arada bu hakkımı kullanmak kesinlikle çok eğlenceli oluyor. Üzerinde durulacak bir durum değil.'

Siz siz olun, yine de Farah hanımdan görüntülü arama almak için kötü yollara başvurmayın :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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