Fantastik Edebiyatın Zirvesi: 10 Efsane Roman

“Bir kitap bir dünyadır, ama iyi bir fantastik kitap evrenler yaratır.” Ursula K. Le Guin

Hayal gücünün sınırlarını zorlayan, zamanı, mekânı ve hatta fizik kurallarını aşan bir türdür fantastik edebiyat. Bu kitaplar yalnızca birer hikâye değildir; okura hem kaçış hem yüzleşme sunar. Kimisi bir gardırop kapısından geçip başka bir âleme uyanır, kimisi bir yüzüğün peşinde tüm varoluşunu sorgular. Fantastik romanlar, gerçekle masalın birbirine karıştığı, imkânsızın mümkün olduğu metinlerdir.Bu liste hem dünya çapında yankı uyandırmış hem de Türk edebiyatında iz bırakmış 10 efsanevi eseri bir araya getiriyor. Her biri, bir yazarın kendi mitolojisini kurduğu birer dünya. Bu dünyalar kimi zaman bir ejderhanın nefesinde saklıdır, kimi zaman büyülü bir kelimenin tınısında ya da gölgelerin ardında unutulmuş bir tanrının adımında…