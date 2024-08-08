Fal Bakarken Kocasına 'Bambaşka Biri Olacaksın' Diyen Mika, Karşılığında Batu'nun Verdiği Cevaba Fena Bozuldu

Sosyal medyanın ilgi çeken isimlerinden biri olan Mika Raun geçirdiği cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası gözleri üzerine çekmiş, ardından değişimiyle olay olmuştu. Şimdilerde herkesin gözü önünde yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Mika'nın paylaştığı videoda sevgilisi Batu ile yaptığı konuşma ve bozulması dikkat çekti.