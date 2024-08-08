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Fal Bakarken Kocasına 'Bambaşka Biri Olacaksın' Diyen Mika, Karşılığında Batu'nun Verdiği Cevaba Fena Bozuldu

Fal Bakarken Kocasına 'Bambaşka Biri Olacaksın' Diyen Mika, Karşılığında Batu'nun Verdiği Cevaba Fena Bozuldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 15:37

Sosyal medyanın ilgi çeken isimlerinden biri olan Mika Raun geçirdiği cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası gözleri üzerine çekmiş, ardından değişimiyle olay olmuştu. Şimdilerde herkesin gözü önünde yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Mika'nın paylaştığı videoda sevgilisi Batu ile yaptığı konuşma ve bozulması dikkat çekti.

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Sosyal medya fenomeni Mika Raun, cinsiyet değiştirme süreciyle ve etkileyici sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, cinsiyet değiştirme süreciyle ve etkileyici sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

TikTok paylaşımlarıyla kısa sürede fenomen haline gelen Mika Can Raun, cinsiyet geçiş süreci ve özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

TikTok paylaşımlarıyla kısa sürede fenomen haline gelen Mika Can Raun, cinsiyet geçiş süreci ve özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Son zamanlarda değişimi ve yaptırdığı işlemlerden çok 'kocası' Batu'yla yaptığı paylaşımlarla dillere düşen Mika'nın bir videosu gündem oldu!

Son zamanlarda değişimi ve yaptırdığı işlemlerden çok 'kocası' Batu'yla yaptığı paylaşımlarla dillere düşen Mika'nın bir videosu gündem oldu!

'Kocam' diye seslendiği Batu'suna fal bakarken video çeken Mika "Seni o kadar büyük bir değişiklik bekliyor ki, görüntünde öyle büyük bir farklılaşma yaşanacak ki, sanki bambaşka biri olacaksın" diyince Batu'nun verdiği "ne olacak hayatım dönecek miyim?" tepkisi olay oldu. "Ne alaka ya, ne dönmesi kank ya?" diyen Mika fena bozuldu!

'Kocam' diye seslendiği Batu'suna fal bakarken video çeken Mika "Seni o kadar büyük bir değişiklik bekliyor ki, görüntünde öyle büyük bir farklılaşma yaşanacak ki, sanki bambaşka biri olacaksın" diyince Batu'nun verdiği "ne olacak hayatım dönecek miyim?" tepkisi olay oldu. "Ne alaka ya, ne dönmesi kank ya?" diyen Mika fena bozuldu!

İşte o anlar 👇

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