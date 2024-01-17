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Eyüpspor'a Yönelik İddialara Birinci Ağızdan Yanıt Geldi! "İktidarın Takımı" Algısına Karşı Neler Söylediler?

Eyüpspor'a Yönelik İddialara Birinci Ağızdan Yanıt Geldi! "İktidarın Takımı" Algısına Karşı Neler Söylediler?

Arda Turan
Ali Yağız Baltacı
Ali Yağız Baltacı - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 09:16

Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde bu sene en çok dikkat çeken takımlardan birisi TFF Birinci Lig'de liderliğini sürdüren Eyüpspor. 

Süper Lig'e çıkmasına kesin gözüyle bakılan Eyüpspor'un kadro kalitesi de göz kamaştırıyor.

Buna karşın birinci ligde süper lig kalitesinde bir kadro kurmayı başaran bu takımın finansal kaynakları da merak ediliyor.

Sosyal medyada başlayan tartışmaların sonunda Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, iddiaların algı operasyonu olduğunu savundu.

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1919'da kurulan Eyüpspor, önümüzdeki sezon süper ligde oynamaya hazırlanıyor. Birinci ligde liderliğini sürdüren mor sarılılar, kurdukları kadro ile süper lig kulübü havası uyandırıyor.

1919'da kurulan Eyüpspor, önümüzdeki sezon süper ligde oynamaya hazırlanıyor. Birinci ligde liderliğini sürdüren mor sarılılar, kurdukları kadro ile süper lig kulübü havası uyandırıyor.

Eyüpspor'un yaptığı transferler ve kadro derinliği ise sosyal medyada uzun zamandır tartışılıyor.

Birçok kişi yapılan harcamaların devasa boyutlarda olduğunu savunurken kulübün arkasında siyasi bir güç olduğu dillendiriliyor.

Eyüpspor son olarak, Sivasspor'dan Samuel Saiz'ı 2,5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan bu transferlerin kaynağı merak edilirken, kulübün finansal kaynaklarının siyaset bağlantılarının araştırılması istendi.

Yapılan bu transferlerin kaynağı merak edilirken, kulübün finansal kaynaklarının siyaset bağlantılarının araştırılması istendi.

Sosyal medyada süren tartışmaların sonunda kulüpten de bir açıklama yapıldı.

Eyüpspor as başkanı Fatih Kulaksız, kendilerine yönelik algı operasyonları yapıldığını belirterek iddiaları reddetti.

Kulaksız'ın özel açıklamaları şu şekilde:

''Eyüpspor, 1919'da kurulmuş ve işgal yıllarından beri varlığını sürdüren kadim bir ilçenin takımı. Takımımızın tarihinde Kurtuluş Savaşı'na destek veren kurucularımız var. Bizi bahsi geçen başka takımlarla karıştırmayın.'

"Biz siyasetin var ettiği yapay proje takımı değiliz. Ben 32 yıldır Eyüp'te yaşıyorum. 15 yıldır çeşitli aralıklarla yöneticilik yapıyorum. Çocukluğumdan beri bu kulübü tutuyorum."

"Biz siyasetin var ettiği yapay proje takımı değiliz. Ben 32 yıldır Eyüp'te yaşıyorum. 15 yıldır çeşitli aralıklarla yöneticilik yapıyorum. Çocukluğumdan beri bu kulübü tutuyorum."

'Başkanımız da öyle. Kulübe finansal desteği de bizler veriyoruz. Başka kimse değil. Harcadığımız para da abartılıyor. 150 milyon TL harcadık. 140 milyon TL harcayıp küme düşmemeye oynayan takımlar var.'

Fatih Kulaksız ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini desteklediği ve yönetime bazı isimler soktuğu iddialarını da sert bir dille reddetti.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da kulübümüze destek verdiği veya yakınlarını yönetime soktuğu bilgileri doğru değil. Biz siyaset üstü bir kulübüz ve öyle kalmak için çabalıyoruz. "

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da kulübümüze destek verdiği veya yakınlarını yönetime soktuğu bilgileri doğru değil. Biz siyaset üstü bir kulübüz ve öyle kalmak için çabalıyoruz. "

'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de çalışmalarımız oldu. Kendisiyle de gayet olumlu ilişkilerimiz var. Hakkımızda oluşturulan algıları kabul etmiyoruz. Süper Lig'e yükseldiğimiz zaman da kendi stadımızda oynayacağız.'

Eyüpspor as başkanı Fatih Kulaksız ayrıca, Eyüp'te kendi statlarının yapım sürecinde Olimpiyat Stadı'nı kullanmayacaklarını da ifade etti.

Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü, eski milli futbolcu Arda Turan yapıyor. Geçtiğimiz aylarda Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Eyüpspor idmanını ziyaret etmiş ve bu ziyaret basında geniş yer bulmuştu.

Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü, eski milli futbolcu Arda Turan yapıyor. Geçtiğimiz aylarda Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Eyüpspor idmanını ziyaret etmiş ve bu ziyaret basında geniş yer bulmuştu.

Eyüpspor'un kadrosunda Caner Erkin, Sinan Gümüş, Mustafa Pektemek gibi Süper Lig ve uluslararası tecrübesi olan çok sayıda isim yer alıyor.

Geçtiğimiz sene de Süper Lig'e yükselmenin eşiğinden dönen Eyüpspor, bu sene işini daha sağlama alarak üst lige çıkmak istiyor.

Futbolseverler ve yorumcular ise Eyüpspor'un kaynaklarının araştırılması gerektiğini, ikinci bir Başakşehir vakasının Türk futbolu için güzel sonuçlar doğurmayacağını savunuyor.

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