Eyüpspor'a Yönelik İddialara Birinci Ağızdan Yanıt Geldi! "İktidarın Takımı" Algısına Karşı Neler Söylediler?
Eyüpspor'a Yönelik İddialara Birinci Ağızdan Yanıt Geldi! "İktidarın Takımı" Algısına Karşı Neler Söylediler?
Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde bu sene en çok dikkat çeken takımlardan birisi TFF Birinci Lig'de liderliğini sürdüren Eyüpspor.
Süper Lig'e çıkmasına kesin gözüyle bakılan Eyüpspor'un kadro kalitesi de göz kamaştırıyor.
Buna karşın birinci ligde süper lig kalitesinde bir kadro kurmayı başaran bu takımın finansal kaynakları da merak ediliyor.
Sosyal medyada başlayan tartışmaların sonunda Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, iddiaların algı operasyonu olduğunu savundu.
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1919'da kurulan Eyüpspor, önümüzdeki sezon süper ligde oynamaya hazırlanıyor. Birinci ligde liderliğini sürdüren mor sarılılar, kurdukları kadro ile süper lig kulübü havası uyandırıyor.
Yapılan bu transferlerin kaynağı merak edilirken, kulübün finansal kaynaklarının siyaset bağlantılarının araştırılması istendi.
"Biz siyasetin var ettiği yapay proje takımı değiliz. Ben 32 yıldır Eyüp'te yaşıyorum. 15 yıldır çeşitli aralıklarla yöneticilik yapıyorum. Çocukluğumdan beri bu kulübü tutuyorum."
"Sayın Cumhurbaşkanımızın da kulübümüze destek verdiği veya yakınlarını yönetime soktuğu bilgileri doğru değil. Biz siyaset üstü bir kulübüz ve öyle kalmak için çabalıyoruz. "
Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü, eski milli futbolcu Arda Turan yapıyor. Geçtiğimiz aylarda Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Eyüpspor idmanını ziyaret etmiş ve bu ziyaret basında geniş yer bulmuştu.
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