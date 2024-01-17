Eyüpspor'a Yönelik İddialara Birinci Ağızdan Yanıt Geldi! "İktidarın Takımı" Algısına Karşı Neler Söylediler?

'Başkanımız da öyle. Kulübe finansal desteği de bizler veriyoruz. Başka kimse değil. Harcadığımız para da abartılıyor. 150 milyon TL harcadık. 140 milyon TL harcayıp küme düşmemeye oynayan takımlar var.'

Fatih Kulaksız ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini desteklediği ve yönetime bazı isimler soktuğu iddialarını da sert bir dille reddetti.