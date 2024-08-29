Eylül Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!

1 Eylül: Mars Jüpiter Üçgeni - Enerji, cesaret ve genişleme etkileriyle güçleneceksiniz. İşlerinizde büyük adımlar atmak için ideal bir gün.

3 Eylül: Mars Neptün Karesi - Kafa karışıklıkları ve belirsizlikler kısa süreli de olsa hayatınıza etki edebilir. Bugün karar vermek için pek de doğru bir gün olmayacak.

4 Eylül: Venüs Aslan Burcunda İleri Hareketine Başlıyor - Aşk ve yaratıcılık alanlarında büyük bir rahatlama hissi yaşayacaksınız. Yeni Ay'ın da etkisiyle ilişkilerde ve kendini ifade etmede güçlenme dönemi başlıyor.

Yeni Ay Başak Burcunda - Yeni başlangıçlar için mükemmel bir zaman. Detaylara odaklanarak hayatınızı düzenlemek için astrolojik enerjiler sizi destekliyor ve büyütüyor.

15 Eylül: Merkür İleri Hareketine Başlıyor - İletişim ve seyahat konularında tıkanıklıklar peşe sıra çözülüyor. Anlaşmazlıkların giderilmesi için harika bir zaman.

17 Eylül: Balık Burcunda Ay Tutulması - Tamamlanma enerjisiyle gelen tutulma, düzeni sağlayacak. Heyecanlı başlangıçların habercisi olacak. Fakat ekonomik krizler ve mali sorunlar da bu dönemde meydana gelecek.

21 Eylül: Güneş Plüton Üçgeni - Hayatınızda güç ve dönüşüm temaları öne çıkıyor. İçsel gücünüzü keşfetmek ve yaşamınızda derin değişiklikler yapmak için fırsatlar sizi bekliyor. İlerleyecek ve heyecanla değişeceksin.

23 Eylül: Güneş Terazi Burcuna Geçiyor (Sonbahar Ekinoksu) - Denge, adalet ve ilişkilerde uyum arayışı ön planda olacak. Sosyal ilişkilerde hareketlenme zamanı. Evrensel anlamda değişecek dengeler sonunda adaletini sağlanmasının önünü açacak!

25 Eylül: Koç Burcunda Dolunay - Karar alma ve liderlik enerjisi ile dolup taşıyorsunuz. Cesur adımlar atmak ve geçmişten gelen sorunları çözmek için güçlü bir astrolojik güce sahip olacaksınız.