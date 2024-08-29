Eylül Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!
Eylül Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!
Eylül ayı, gümbür gümbür geliyor! Gezegenler arasındaki olumlu açılar ve enerjisel anlamda çelişkilerle dolu, heyecanlı bir ay bizi bekliyor. Cesur bir değişim ve dönüşüm enerjisiyle tazelenmeye hazır olun. Sonbaharın ilk ayında kozmik ritimi yakalayarak gezegenlerin enerjisinden yararlanmalısınız.
Retronun sona ermesi ve yeni ayın enerjisiyle başlayan Eylül'ün en şanslı gününü de açıklıyoruz!
İşte, detaylar...
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Eylül ayına hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Merkür retronun bitmesiyle başlayan Yeni ayın enerjisiyle dolup taşmaya hazır olun. Zira gökyüzünün Zodyak'ın on iki burcuna benzersiz bir mesajı var: Merkür retroya ev sahipliği yapan Başak burcu bu kez de Yeni Ayın merkezinde.
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Ay ve Güneş Başak burcunda kavuşuyor! 2024 yılının son 4 ayın habercisi Yeni Ay, bu yılın nasıl biteceğini anlatıyor!
Eylül ayı, ilişki ve iletişim temalarının ön planda olduğu, cesur ve dönüşüm dolu bir dönem olacak.
İşte, Eylül Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar
Koç: "Cesaret En Büyük Ödül"
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Boğa: "Kendi Yolunu Bul"
İkizler: "Yolun Açık"
Yengeç: "Yeni Bir Sen"
Aslan: "Göz Kamaştırıyorsun"
Başak: "Sıra Sende!"
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Terazi: "Yeniden Dengede"
Akrep: "Değiştikçe Büyümek"
Yay: "Tüm Renklerinle Yaşa"
Oğlak: "Kazanan Taraftasın"
Kova: "Yeniliği Kucakla"
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Balık: "Yeni Bir Başlangıç"
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