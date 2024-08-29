Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Eylül Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!

Eylül Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!

astrocentergelecekbenim
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 00:01

Eylül ayı, gümbür gümbür geliyor! Gezegenler arasındaki olumlu açılar ve enerjisel anlamda çelişkilerle dolu, heyecanlı bir ay bizi bekliyor. Cesur bir değişim ve dönüşüm enerjisiyle tazelenmeye hazır olun. Sonbaharın ilk ayında kozmik ritimi yakalayarak gezegenlerin enerjisinden yararlanmalısınız. 

Retronun sona ermesi ve yeni ayın enerjisiyle başlayan Eylül'ün en şanslı gününü de açıklıyoruz! 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Eylül ayına hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Merkür retronun bitmesiyle başlayan Yeni ayın enerjisiyle dolup taşmaya hazır olun. Zira gökyüzünün Zodyak'ın on iki burcuna benzersiz bir mesajı var: Merkür retroya ev sahipliği yapan Başak burcu bu kez de Yeni Ayın merkezinde.

Eylül ayına hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Merkür retronun bitmesiyle başlayan Yeni ayın enerjisiyle dolup taşmaya hazır olun. Zira gökyüzünün Zodyak'ın on iki burcuna benzersiz bir mesajı var: Merkür retroya ev sahipliği yapan Başak burcu bu kez de Yeni Ayın merkezinde.

4 Eylülden itibaren hayatınızda çok şey değişebilir, yenilenebilir. Başak burcunda Yeni Ay, sağlık ve şifa enerjisiyle birlikte kazanmanın da habercisi.

Ay ve Güneş Başak burcunda kavuşuyor! 2024 yılının son 4 ayın habercisi Yeni Ay, bu yılın nasıl biteceğini anlatıyor!

İniş çıkışlarla geçen yılın kapanış temasını keşfetmeye hazır olun. Zodyak'ın en titiz, detaycı ve akılcı burcu Başak, Yeni Ay ile birlikte hayatınızın hemen her alanında gelişmelerin habercisi. Ay ve Güneş'in Başak burcunda kavuşması ile meydana gelen Yeni Ay'da mücadele etmeyi unutmayın. Gerçekleri ancak yaşayarak göreceğimiz, savaşarak kazanacağımız ve sonunda mutlu olacağımız bir ay başlıyor. Tutarlılık, denge, düzen, mutluluk, yarım kalan işlerin tamamlanmasını temsil eden Yeni Ay'da yüzünüz gülecek.

Eylül ayı, ilişki ve iletişim temalarının ön planda olduğu, cesur ve dönüşüm dolu bir dönem olacak.

Eylül ayı, ilişki ve iletişim temalarının ön planda olduğu, cesur ve dönüşüm dolu bir dönem olacak.

Venüs’ün Aslan burcundaki hareketi ile ilişkilerde kendini ifade etme gücü artarken, Başak burcundaki Yeni Ay ve Terazi burcundaki Güneş geçişi denge, düzen ve uyum arayışını vurgulayacak. Mars ve Jüpiter’in uyumlu açısı ise yeni girişimler için motivasyon sağlayacak. 

Bakalım Eylül ayında daha neler olacak neler... Gelin ayın en önemli astrolojik olaylarına birlikte göz atalım 👇

İşte, Eylül Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar

İşte, Eylül Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar

  • 1 Eylül: Mars Jüpiter Üçgeni - Enerji, cesaret ve genişleme etkileriyle güçleneceksiniz. İşlerinizde büyük adımlar atmak için ideal bir gün.

  • 3 Eylül: Mars Neptün Karesi - Kafa karışıklıkları ve belirsizlikler kısa süreli de olsa hayatınıza etki edebilir. Bugün karar vermek için pek de doğru bir gün olmayacak. 

  • 4 Eylül: Venüs Aslan Burcunda İleri Hareketine Başlıyor - Aşk ve yaratıcılık alanlarında büyük bir rahatlama hissi yaşayacaksınız. Yeni Ay'ın da etkisiyle ilişkilerde ve kendini ifade etmede güçlenme dönemi başlıyor. 

  •  Yeni Ay Başak Burcunda - Yeni başlangıçlar için mükemmel bir zaman. Detaylara odaklanarak hayatınızı düzenlemek için astrolojik enerjiler sizi destekliyor ve büyütüyor.

  • 15 Eylül: Merkür İleri Hareketine Başlıyor - İletişim ve seyahat konularında tıkanıklıklar peşe sıra çözülüyor. Anlaşmazlıkların giderilmesi için harika bir zaman.

  • 17 Eylül: Balık Burcunda Ay Tutulması - Tamamlanma enerjisiyle gelen tutulma, düzeni sağlayacak. Heyecanlı başlangıçların habercisi olacak. Fakat ekonomik krizler ve mali sorunlar da bu dönemde meydana gelecek. 

  • 21 Eylül: Güneş Plüton Üçgeni - Hayatınızda güç ve dönüşüm temaları öne çıkıyor. İçsel gücünüzü keşfetmek ve yaşamınızda derin değişiklikler yapmak için fırsatlar sizi bekliyor. İlerleyecek ve heyecanla değişeceksin.

  • 23 Eylül: Güneş Terazi Burcuna Geçiyor (Sonbahar Ekinoksu) - Denge, adalet ve ilişkilerde uyum arayışı ön planda olacak. Sosyal ilişkilerde hareketlenme zamanı. Evrensel anlamda değişecek dengeler sonunda adaletini sağlanmasının önünü açacak! 

  • 25 Eylül: Koç Burcunda Dolunay - Karar alma ve liderlik enerjisi ile dolup taşıyorsunuz. Cesur adımlar atmak ve geçmişten gelen sorunları çözmek için güçlü bir astrolojik güce sahip olacaksınız. 

  • 30 Eylül: Terazi Burcunda Güneş Merkür Kavuşumu - Başta iletişim ve düşüncesel süreçler olmak üzere hayatınıza netlik sağlayacak. Zekice hamleler, estetik dokunuşlar, iyi de kötüyü ayırt ederek doğruyu bulmak... Ayın son gününde güzel başlangıçlar sizi bekliyor!

Koç: "Cesaret En Büyük Ödül"

Koç: "Cesaret En Büyük Ödül"

Eylül, senin için cesur adımlar atma şansı ve lider olma fırsatı sunuyor. Özellikle Mars ile Jüpiter arasındaki üçgeni açı kendini enerjik hissetmeni ve yeni projelerle öne çıkmanı sağlıyor. İlişkilerinde ise Venüs'ün etkisiyle daha açık ve cömert olacaksın. Dolunay ile birlikte kendine güvenin artacak, önemli kararlar alacaksın. Ay boyunca kariyerinde yükselme fırsatları da seni bekliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Boğa: "Kendi Yolunu Bul"

Boğa: "Kendi Yolunu Bul"

Ay boyunca kendini ifade etmek ve yaratıcılığını sergilemek konusunda başarılı olacaksın. Venüs’ün etkisiyle aşk hayatında sıcak ve samimi anlardan söz edeceğiz. Başak Yeni Ay’ı finansal düzenlemeler yapman için seni destekleyecek. Merkür retrosunun bitişi ile iletişimsel tıkanıklıklar son bulacak. Böylece yeni dostluklar kuracak, eski sorunları geride bırakacaksın.

İkizler: "Yolun Açık"

İkizler: "Yolun Açık"

Merkür'ün ileri hareketiyle birlikte, kafandaki belirsizlikler netleşiyor ve önün açılıyor. Venüs etkisiyle iletişimde daha çekici ve etkili olmaya hazır ol. Kariyerinde güçlü bir dönüşüm yaşayabilirsin. Aile içi iletişimde bazı sorunlar çözülmeye başlıyor. Şimdiden söyleyeyim, bu Dolunay zamanı yeni bir yolculuk planı yapabilirsin. Ve eğitimle ilgili konularda harekete geçebilirsin.

Yengeç: "Yeni Bir Sen"

Yengeç: "Yeni Bir Sen"

Eylül ayı senin için finansal konularda fırsatların habercisi. Başak Yeni Ay’ı ise artık bütçeni düzenlemek ve yeni yatırımlar yapmak için ilk adımı atacağın kırılma noktası. Ayrıca ilişkilerde daha net ve samimi olacaksın. Kariyerinde ise beklenmedik fırsatlar seni şaşırtabilir. Eylül sonunda içsel bir dönüşüm yaşayarak kendini yenilenmiş hissedeceksin.

Aslan: "Göz Kamaştırıyorsun"

Aslan: "Göz Kamaştırıyorsun"

Hazır ol, bu ay Venüs Aslan burcunda ileri hareketine başlıyor. Caziben artıyor, aşk hayatın canlanıyor. Kariyerinde ise yaratıcı fikirlerinle dikkat çekeceksin. Finansal konularda beklenmedik destekler alabilirsin. Ay boyunca sosyal hayatın hareketli olacak, yeni insanlarla tanışacak ve kaynaşacaksın. İzin verirsen Dolunay, seni cesur kararlar almaya ve yeni başlangıçlar yapmaya teşvik edecek.

Başak: "Sıra Sende!"

Başak: "Sıra Sende!"

Zor günler geride kaldı bu senin ayın, sevgili Başak! Yeni Ay ile birlikte hayatında yepyeni bir sayfa açmaya hazırsın. Bu dönemde kendini geliştirmen ve yeni projelere başlaman mümkün. İlişkilerde sorumluluk alarak dengeyi sağlamak önem kazanacak, kendi hayatını inşa et. Kariyerinde uzun zamandır beklediğin yükselme gerçekleşiyor, mücadelelerin karşılığını alıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Terazi: "Yeniden Dengede"

Terazi: "Yeniden Dengede"

Güneş’in burcuna girişi ile birlikte kendine olan güvenin artacak. Önce ilişkilerde dengeyi bulmak için önemli adımlar atacaksın. Sonra iş hayatında sosyal yeteneklerin ön plana çıkacak. Ve hatta yeni ortaklıklar ve iş birlikleri kuracaksın. Merkür retrosunun sona ermesiyle geçmişten gelen iletişim sorunları da çözülüyor. Eylül sonunda kendini daha huzurlu ve dengede hissedeceksin.

Akrep: "Değiştikçe Büyümek"

Akrep: "Değiştikçe Büyümek"

Ay boyunca en çok Güneş ile Plüton arasındaki üçgen açı seni güçlendiriyor. Büyük bir dönüşüm başlıyor. Kariyerinde önemli değişiklikler ve kararlar gündeme gelecek. İlişkilerde tutkuların ve beklentilerin artacak. Eylül, derin ve samimi bağlantılar kurmak için ideal bir zaman. Finansal olarak ise risk alman gerekebilir. Zira aldığın risklere değecek.

Yay: "Tüm Renklerinle Yaşa"

Yay: "Tüm Renklerinle Yaşa"

Mars ile Jüpiter üçgeni sayesinde motivasyonun ve cesaretin artacak. Eğitim ve seyahat konularında art arda yeni fırsatlar karşına çıkacak. İlişkilerinde daha özgür ve kendinden emin olacaksın. Kariyerinle ilgili önemli bir teklif alabilir ve beklenmedik bir şekilde keskin bir yön değişikliği yapabilirsin. Eylül sonunda sosyal çevrende de yeni bağlantılar kurarak hayatına renk katacaksın.

Oğlak: "Kazanan Taraftasın"

Oğlak: "Kazanan Taraftasın"

Bu ay kariyerinde büyük adımlar atmalısın. Güneş ile Plüton arasındaki üçgen açı sana güç ve kararlılık veriyor. İlişkilerde daha ciddi ve sorumlu tavırlar sergileyeceksin. Başak Yeni Ay’ı ile iş hayatında da yeni başlangıçlar yapabilir veya önemli bir proje üstlenebilirsin. Finansal konularda stratejik düşünürsen kazançlarını artıracaksın.

Kova: "Yeniliği Kucakla"

Kova: "Yeniliği Kucakla"

Eylül ayı sana yeni ufuklar ve farklı bakış açıları sunacak. Terazi burcundaki Güneş ile ilişkilerde denge ve uyum ön planda olacak. İletişimde daha diplomatik olacağın bir dönemdesin. Kariyerinde ise yaratıcı projelerle dikkat çekeceksin. Ay sonunda Dolunay’ın etkisiyle beklenmedik gelişmeler seni harekete geçirecek. İlerlemeye hazırsın!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Balık: "Yeni Bir Başlangıç"

Balık: "Yeni Bir Başlangıç"

Başak Yeni Ay’ı ile ikili ilişkilerde yeniliklere açıksın, yeni bir sayfa açmak için iyi bir zaman. Kariyerinde detaylara odaklanarak verimliliğini artıracaksın. Güneş ile Plüton arasındaki üçgen açı seni güçlendirecek ve hayatına dönüşüm getirecek. Finansal konularda beklenmedik kazançlar elde edebilirsin. Eylül sonunda kendini daha kararlı ve güçlü hissedeceksin.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın